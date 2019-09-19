الآن: تعرف على نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم وصدمة جمهور الملكي

نعرض لكم نتيجة مباراة الريال وباريس سان جيرمان، تتجه الانظار اليوم لملعب حديقة الأمراء في باريس لمشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان أو البي اس جي PSG في عودة دوري الأبطال الأوربية تلك البطولة التي غابت عن خزائن ريال مدريد لأول مرة بعد ثلاث مواسم متتالية، فسيدخل الملكي المباراة واضعا الثلاث نقاط نصب أعينه للخروج من اللقاء منتصرا.

مباراة ريال مدريد

ويبدو أن اللقاء الذي ينطلق في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة فرصة حقيقية لاختبار قوة الفريقين بدون أبرز النجوم، مبابي ونيمار وكافاني بالاضافة لدراكسلر هى غيابات باريس بينما راموس وناتشو ومودريتش وايسكوهم المقابل في الجهة الأخرى لن يشاركو أيضا فهل ستتفوق العناصر البديلة وتسطر بداية مشوقة للمجموعة.

وبات النجم البلجيكي وأبرز اضافات الملكي الريال “ايدن هازارد” جاهز للمشاركة الأولى أوربيا وهو يحمل القميص الأبيض الخاص بالميرنجي حسبما أكد مدربه زيدان الذي تحدث عنه في المؤتمر الصحفي مؤكدا على امكانياته الكبيرة التي ستظهر رويدا رويدا كلما تأقلم سريعا مع الفريق مؤكدا أنه بالرغم من الغيابات يظل الباريس فريقا كبيرا.

نتيجة مباراة ريال مدريد

ورفض لاعب الريال ونجم خط الدفاع فاران الحديث بنغمة الثقة وأن المباراة سهلة بغيابات باريس التي يفتقدها في اللقاء، موضحا مدى صعوية مباريات دوري الأبطال، وأنها أصعب بطولة للفوز بها في الموسم ويسعى الريال دوما لحصدها لأنها مهمة للغاية له.