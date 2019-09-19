شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن موعد مواجهة الترجى فى السوبر الأفريقى وتذاكر القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن إقامة مباراة الأبيض والترجى التونسى فى السوبر الإفريقى يوم 23 من أكتوبر المقبل، مشددًا على أن المباراة ستقام على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات.

وجاء ذلك بعد رفض الاستئناف المقدم من نادى الوداد المغربى، ضد قرار الاتحاد الأفريقى "كاف" بتتويج فريق الترجى التونسى بطلاً لدورى أبطال أفريقيا للنسخة الماضية، حيث توج الفريق التونسى بطلاً ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد انسحاب الوداد المغربى وإعلان الحكم الجامبى باكارى جاساما فوز الترجى التونسي على الوداد المغربى فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب "رادس"، بعد توقفها لمدة ساعة وربع، فيما تأهل نادى الزمالك إلى السوبر الأفريقى بعدما نجح فى الحصول على بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بالفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء 5-3.

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من ناحية أخرى، كشف مرتضى منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الزمالك اليوم"، أن اليوم سيتم طرح 2000 تذكرة لمباراة الفريق الأبيض والأهلى، لبيعها باستاد الإسكندرية، قبل مباراة السوبر المصرى، التى ستجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، حيث حدد الأمن حضور 10 آلاف مُشجع للقمة المنتظرة، مقسمة بين الناديين، أكد رئيس الزمالك على ما كشفه ”الخليج 365” بطرح عدد من التذاكر أمس، فى مقر النادى على أن يتم طرح باقى التذاكر اليوم الخميس.

يذكر، أن الزمالك يخوض مباراة القمة بصفته بطلا للكأس موسم 2017 – 2018، فيما يخوض الأهلى المباراة بصفته بطلاً للدورى الممتاز عن الموسم نفسه.