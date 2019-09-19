شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة تدريباته اليوم الخميس بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة أمس الأربعاء، على أحد الملاعب الفرعية باستاد الدفاع الجوي.

ويستعد المقاصة لمواجهة أسوان في المباراة الأولى للفريقين بمسابقة الدوري العام في الموسم الجديد 2019/2020، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل باستاد اسوان الرياضى في تمام الثالثة عصراً.

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كان الفريق قد شارك فى دورة الجونة الودية وذلك ضمن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد وحصل على المركز الثالث بعد الفوز على أسوان فى لقاء المركزين الثالث والرابع بهدف مقابل لا شىء أحرزه مصطفى شبيطة.

يذكر أن الفريق سوف يخوض مبارياته على استاد السلام فى الدور الأول بناء على تعليمات الأمن واتحاد الكرة خاصة أن الإصلاحات لم تكتمل فى ملعبه بالفيوم على أن يلعب به بداية من مباريات الدور الثاني.