شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم استعداداته فى التتش قبل مواجهة الزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق الكرة بالأهلى مساء اليوم ،الخميس، إستعداداته لخوض المباراة المرتقبة والهامة أمام الزمالك في السوبر المحلي المقرر لها غداً في برج العرب حيث يتدرب الفريق اليوم على ملعب المباراة ويحسم رينيه فايلر المدير الفني للفريق عدة أمور فنية خاصة بالمباراة المرتقبة خلال مران اليوم منها المهاجم الذى سيُشارك في المباراة أساسياً وهل سيكون مروان محسن أم صلاح محسن خاصة بعدما تألق الأخير في مباراة كانو سبورت بعدما حل بديلاً للأول .

كما سيحسم المدير الفني الجدل بين أحمد الشيخ وجيرالدو وحسين الشحات ومن سيُشارك منهم أساسياً، فيما إستقر فايلر على الدفع بياسر إبراهيم بجوار محمود متولي في الدفاع بعد غياب أيمن أشرف للأيقاف.

ويستمر الأهلى فى برج العرب بشكل أجباري بعد انتهاء مباراة السوبر، حيث يعود الفريق مُجدداً لفندق الإقامة بعد انتهاء المباراة، ويأتى بقاء الأهلى فى برج العرب بسبب ضيق الوقت بين مواجهة الزمالك وبين مباراة سموحة المقرر اقامتها يوم 23 سبتمبر الجاري ليقرر السويسري فايلر المدير الفني للفريق البقاء فى برج العرب تجنباً لتعرض اللاعبين للأرهاق.