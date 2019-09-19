شكرا لقرائتكم خبر عن "مفاجأة زملكاوية" للاعبين فى غرفة الملابس قبل مواجهة الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، مفاجأة للاعبى الفريق الأبيض، قبل مواجهة الأهلى، المقرر إقامتها غداً الجمعة، على استاد برج العرب، فى بطولة السوبر المصرى وذلك بحضور 10 آلاف مشجع بواقع 5 آلاف مشجع لكل فريق بعد الحصول على الموافقات الأمنية بحضور ذلك العدد للقمة المرتقبة بين قطبى الكرة المصرية.

تأتى مفاجأة جهاز الزمالك للاعبين متمثلة في فيديو تحفيزى يتضمن صورة كأس السوبر المصرى بجانب بعض اللقطات الهامة لانتصارات الفريق لتحفيزهم بأفضل صورة معنوية لحصد اللقب والانتصار على الأهلى الذى يمثل أهمية كبيرة داخل القلعة البيضاء حيث فضل مجلس إدارة النادى الأبيض إرجاء العديد من الملفات لحين الانتهاء من مواجهة السوبر ومن المقرر أن يستعين جهاز الزمالك بالفيديو التحفيزى لرفع معنويات اللاعبين قبل القمة المرتقبة.

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وكان الزمالك قد دخل معسكراً مبكراً فى برج العرب حتى يحضر الجهاز الفنى للفريق، اللاعبين، لتلك المواجهة بأفضل صورة، حيث يستعد الأبيض بنظام اليوم الكامل لمواجهة الفريق الأحمر حيث تتضمن الاستعدادات محاضرات فنية وكذلك تدريبات مختلفة بعدما عادت البعثة البيضاء إلى القاهرة يوم الإثنين الماضى عقب الهزيمة من جينيراسيون فوت السنغالى، بهدفين مقابل هدف، فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.