شكرا لقرائتكم خبر عن بالبطولات.. حسام عاشور = شيكابالا + 23 بطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على عرش اللاعبين الأكثر تتويجاً، يتربع حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، والذي يعد دولاب بطولات متنقل مع القلعة الحمراء ليحتفظ برقم قياسي بعيداً عن المنافسة من أقرب أبناء جيله وحتى الجيل الحالي.

"مسمار" وسط الأهلي حصد 32 لقباً مع النادي الأهلي ولا ينافسه في هذا الرقم سوى عمره الذي وصل إلى 33 عاماً، بطولات عاشور جاءت بواقع 12 لقب دوري عام، 3 ألقاب كأس مصر، 7 ألقاب سوبر مصري، 5 ألقاب دوري أبطال أفريقيا، 5 كؤوس سوبر أفريقي.

الرقم القياسي لحسام عاشور والذي يعد أقرب منافسيه من أبناء جيله في هذا الرقم هو أحمد فتحي برصيد 18 لقب وهو بعيد جداً عن الوصول لرقم عاشور، أصبح ظاهرة تستحق الوقوف عندها طويلاً خاصة إذا علمنا أن أكثر لاعب حصداً للبطولات في الغريم التقليدي للنادي الأهلي وهو محمود عبد الرازق شيكابالا يصل إلى 9 ألقاب جاءت بواقع: 2 دوري عام، 5 كأس مصر، لقب واحد دوري أبطال أفريقيا، لقب واحد كأس السوبر الأفريقي.

وهو ما يعني أن شيكابالا بحاجة للتتويج بأكثر من ثلاث أمثال بطولاته لمعادلة رقم حسام عاشور الذي يتفوق عليه بحوالي 23 بطولة.

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