شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: حكم القمة الأفضل بالعالم ويوجد حكام مصريين فى مستواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة القدم، أن الحكم الألماني فليكس بريش الذي أسندت له إدارة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك من أفضل حكام العالم.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك المقرر مساء الجمعة على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وأشار الغندور في تصريحات تليفزيونية ، إلى أنه يجب الاتفاق مع حكم أجنبي كبير، حتي لا يغضب الحكام المصريين ، مشيراً إلي الحكم الألماني ولكن يوجد حكام مصريين في مستواه .

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وأضاف الغندور، أن قرار اتحاد الكرة بسحب حق الأندية في طلب حكام أجانب فرصة ذهبية للحكام المصريين ، مؤكداً أن المطلوب من الحكام أن يقدموا نفسهم بشكل جيد ، موضحاً أنه اتفق مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية على قرار سحب حق الأندية في طلب حكام أجانب عدا مباريات الأهلي والزمالك.

وتابع : "لدي اقتراح بعقد لقاء يجمع بيني وبين رئيس لجنة المسابقات ومديري الكرة في الـ18 ناديًا في الدوري، وسيعقد هذا الأجتماع قبل بداية الموسم الجديد".