شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأوليمبى يستضيف استعدادات رواد السلاح لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منتخب رواد السلاح الاستعداد للمشاركة فى بطولة العالم للرواد التى تنظمها وتستضيفها مصر خلال الفترة من 5 إلى 11 اكتوبر المقبل بمجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة .

منتخب رواد السلاح بدأ برنامج تدريباته الجماعية بالمركز الاوليمبى بالمعادى وذلك لمدة ثلاثة ايام أسبوعيا.

فيما يضع إتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى الترتيبات النهائية للبطولة وذلك مع بدء العد التنازلى وقرب توافد بعثات الدول المشاركة فى البطولة إلى مصر .

Advertisements

ويتابع رئيس الاتحاد واللجنة العليا المنظمة عبد المنعم الحسينى سير العمل مع كافة رؤوساء اللجان المختلفة من أجل الخروج بالبطولة فى افضل صورة لاسيما وانها المرة الاولى التى يقوم فيها الاتحاد الدولى للسلاح بإسناد التنظيم إلى دولة افريقية وعربية وأمريكية .

تأكدت مشاركة حوالى 40 دولة فى بطولة العالم لرواد السلاح، والتى حصلت مصر على شرف تنظيمها من الاتحاد الدولى للعبة.

كما قرر اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، إقامة تكريم لرموز اللعبة لما قدموه على مدار سنوات عديدة خلال فاعليات البطولة .