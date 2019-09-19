شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الاهلي والزمالك.. السلة يعلن قوائم الأندية فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة عن قوائم الأندية المشاركة في بطولة الدورى هذا الموسم بعد غلق باب القيد .

ومن المقرر أن تنطلق البطولة المحلية يوم 3 أكتوبر وتستمر حتى 11 من نفس الشهر، وتقام المباريات على ملاعب الأندية.

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ووفقًا للجدول الخاص بالدور التمهيدى، فمن المقرر، أن يلتقى كل من الزمالك مع الطيران، والتأمين مع طنطا، وفى المجموعة الثانية يلتقى الجزيرة مع أكتوبر، وسموحة مع الاتصالات، وفى المجموعة الثالثة يلتقى الاتحاد السكندرى مع الشمس، وطلائع الجيش مع الأولمبى، وفيما يخص المجموعة الرابعة فتكون المواجهة بين الأهلى وهيئة القناة، وسبورتنج مع اصحاب الجياد.

وجاءت القوائم كالتالى: