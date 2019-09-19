شكرا لقرائتكم خبر عن بشير التابعى: "قبل ماتش الـ 6/1 أتوفيستر قال أهلي مين ده أنا اكسب بأي لاعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بشير التابعي المدافع السابق للزمالك، أنه ذهب إلى الإمارات في بداية مشواره ، مشيراً إلى أنه ذهب إلي هناك للبحث عن العمل ولكنه بدأ في لعب الكورة هناك . وأضاف مدافع الزمالك السابق في تصريحات لقناة تايم سبورت، أنه ينتظر الفرصة للعمل في القلعة البيضاء ، مؤكداً أنه لا تربطه أي علاقة بمسئولي النادي الأبيض في الوقت الحالي .

وقال بشير التابعي إن الفرنسي هنري ميشيل المدير الفني الأسبق للزمالك كان من مدمن الخمور، مشيرا إلى أنهم كانوا يشاهدونه في المعسكرات “سكران ” دائماً مما أثر علي أداء الفريق .

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وتابع مدافع الزمالك السابق ، أنه في مباراة للفريق الأبيض أمام بلدية المحلة وأحرزنا هدف الفوز في الدقيقة الأخير ، مضيفاً أنه فقد شعوره وذهب إلي الجهاز الفني وقام بقلع "الشورت" علي حد قوله .

وعن مباراة الأهلي والزمالك الشهيرة التي انتهت بفوز الأحمر 6-1 ، علق التابعي قائلاً "قبل ماتش الـ 6/1 أتوفستر المدير الفني للزمالك قال أهلي مين دا انا اكسب بأي لاعب" ، مشيراً إلى أنه بعد هذه المباراة أراد اتوفستر التخلص من نصف الفريق.