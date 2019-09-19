شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاربعاء 18 / 9 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء الموافق 18 / 9 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الاستعدادات لمواجهة الأهلى فى بطولة السوبر المصرى.

الزمالك يصرف 175 ألف جنيه لكل لاعب قبل "سوبر" الجمعة

حصل لاعبو الزمالك على 175 ألف جنيه لكل لاعب عبارة عن مكافأة التتويج بلقب بطولة كأس مصر، وذلك بواقع 35 ألف جنيه عن المباراة الواحدة من المباريات التى خاضها الأبيض فى الكأس بداية من لقاء مركز شباب سمنود وصولاً إلى بيراميدز فى النهائى الذى فاز فيه أبناء ميت عقبة بثلاثية نظيفة، وذلك لتحفيز اللاعبين لتحقيق لقب بطولة السوبر المصرى وذلك عندما سيواجه الزمالك نظيره الأهلى، بعد غد الجمعة، على استاد برج العرب، فى حضور 10 آلاف مشجع مقسمين إلى 5 آلاف مشجع لكل فريق فى الديربى الأول الذى سيجمع بين الثنائى الصربى ميتشو المدير الفنى للأبيض ونظيره السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر.

Advertisements

ركز الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها فى مواجهة الأهلى التى ستقام بعد غد الجمعة، على استاد برج العرب، في بطولة السوبر المصرى حيث عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض جلسة مع اللاعبين شرح خلالها بعض الامور الفنية وطالبهم بالتركيز حول غلق المساحات أمام مفاتيح لعب الأهلى بجانب سرعة التمرير فى الهجمات على الأحمر وضرورة تسجيل هدف مبكر يسهل المأمورية على الفريق.