اخبار نادى الزمالك اليوم الاربعاء 18 / 9 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء الموافق 18 / 9 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الاستعدادات لمواجهة الأهلى فى بطولة السوبر المصرى.
الزمالك يصرف 175 ألف جنيه لكل لاعب قبل "سوبر" الجمعة
حصل لاعبو الزمالك على 175 ألف جنيه لكل لاعب عبارة عن مكافأة التتويج بلقب بطولة كأس مصر، وذلك بواقع 35 ألف جنيه عن المباراة الواحدة من المباريات التى خاضها الأبيض فى الكأس بداية من لقاء مركز شباب سمنود وصولاً إلى بيراميدز فى النهائى الذى فاز فيه أبناء ميت عقبة بثلاثية نظيفة، وذلك لتحفيز اللاعبين لتحقيق لقب بطولة السوبر المصرى وذلك عندما سيواجه الزمالك نظيره الأهلى، بعد غد الجمعة، على استاد برج العرب، فى حضور 10 آلاف مشجع مقسمين إلى 5 آلاف مشجع لكل فريق فى الديربى الأول الذى سيجمع بين الثنائى الصربى ميتشو المدير الفنى للأبيض ونظيره السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر.
ركز الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها فى مواجهة الأهلى التى ستقام بعد غد الجمعة، على استاد برج العرب، في بطولة السوبر المصرى حيث عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض جلسة مع اللاعبين شرح خلالها بعض الامور الفنية وطالبهم بالتركيز حول غلق المساحات أمام مفاتيح لعب الأهلى بجانب سرعة التمرير فى الهجمات على الأحمر وضرورة تسجيل هدف مبكر يسهل المأمورية على الفريق.
تلقى مسئولو الزمالك، فاكسياً رسمياً من الاتحاد المصرى لكرة القدم، باستدعاء الثنائى ياسين سيد مرعى وأسامة فيصل لاعبى فريق 2001 بالنادى الأبيض وذلك للانضمام إلى منتخب الشباب خلال المرحلة الجارية.
رحب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك برئيس نادى النصر الليبى والوفد المرافق له خلال زيارته للنادى على هامش تواجد بعثة الفريق فى القاهرة، مشيرا إلى أن العلاقات بين الأندية المصرية والليبية عريقة ومتأصلة، مثلما هو الحال بين البلدين فى كل المجالات وأضاف منصور أن العلاقات بين شعبى مصر وليبيا علاقة نسب وأخوة منذ القدم، موضحا أنه لن ينسى المعاملة الطيبة من الليبيين للمصريين قبل الظروف التى تعانيها الدولة الليبية حاليا، والتى يتمنى أن تمر عليهم بسلام بمساعدة الشقيقة الكبرى مصر، حيث كان يعمل فيها نحو 4 ملايين مصرى كما أشار رئيس نادى الزمالك إلى أنه يفتح أبواب النادى وملاعبه للأشقاء فى النصر الليبى ويرحب بهم فى أى وقت متمنيا لهم التوفيق فى الفترة المقبلة.
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