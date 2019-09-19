تصريحات الأربعاء.. اسماء جهاز المنتخب.. وانتظار تشافي لستيرلينج وصلاح في الأفضل بالعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية
عماد النحاس: ننتظر تحقيق الصفقات الجديدة طفرة.. وتقييم فايلر من الملعب
رونالدو: يجب الفوز بسبع أو ثماني كرات ذهبية للتفوق على ميسي
المستكاوي: "اختيار الجهاز المعاون للمنتخب من حق إيهاب جلال"-فيديو
مصدر في الاتحاد يكشف لمصراوي أسماء جهاز المنتخب بالكامل
وكيل فايلر يقارن الأهلي بميلان وبايرن ويضع شرطًا للنجاح
بالتفاصيل.. "الخليج 365" يكشف كواليس خلاف اللجنة الخماسية على المدير الفني للمنتخب
نيبوشا يتحدث عن اللاعب المصري وانطباعاته في الجونة
مصدر يكشف لمصراوي.. مدرب أحمال سويسري يقترب من الأهلي
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