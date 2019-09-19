مرتضى منصور: مؤمن زكريا شكرني.. وتدخلي في الأزمة أحرج الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:

كشف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن تلقيه اتصالاً من مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي شكره خلالها على مبادرة تكفله بعلاجه، وذلك على حد قوله.

وفي تصريحات لبرنامج الزمالك الرسمي على قناة "الحدث اليوم" قال مرتضى منصور :"لم أتحرك في أزمة مؤمن زكريا إلا بغرض الخير والمساهمة في حالة إنسانية".

وكان مؤمن زكريا قد كشف عن مرضه من خلال لقاء تلفزيوني لم يكن قادراً خلاله على التكلم بصورة طبيعية بسبب معاناته، ليكسب تعاطف الملايين بعدها.

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وأضاف مرتضى منصور :"الخطيب لم يتحرك في أزمة مؤمن زكريا من أجل حلها إلا عندما تدخلت وتسببت في إحراجه".

وتابع رئيس الزمالك :"لم يكن هدفي في البداية إحراج الخطيب أو أن أخطف اللقطة مثلما قال أحدهم، وإنما كان الهدف إنساني بالدرجة الأولى".

وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن تكفله بعلاج مؤمن زكريا في الخارج، قبل أن يصدر النادي الأهلي بياناً بتكفله بعلاج لاعبه بقرار سابق لم يكن معلن.

وأنهى مرتضى منصور :"مؤمن اتصل بي هاتفياً وشكرني على موقفي، فهو من أسرة نادي الزمالك، ودخل بيتي وجلس مع أبنائي أحمد وأمير، وانتقاله للأهلي كان للحصول على أموال أكثر فقط".