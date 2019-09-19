قام اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بعمل جلسة تصوير بالزي الجديد استعدادا للموسم الجديد و لم يظهر خلالها عمر الوحش.
أكد مصدر داخل الإسماعيلي لبوابة الوفد ان
وعرض صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي على اللاعب أرتداء أي قميص من من أصدقائة بالفريق ولكن اللاعب رفض.
وقرر مسئولى الاسماعيلى رفع اسم الوحش من قائمة الفريق بالبطولة العربية لإفساح المجال لقيد لاعبين جدد فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حقيقة خروج عمر الوحش من صورة الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.