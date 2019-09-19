تعرف على حقيقة خروج عمر الوحش من صورة الإسماعيلي

قام اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بعمل جلسة تصوير بالزي الجديد استعدادا للموسم الجديد و لم يظهر خلالها عمر الوحش.

أكد مصدر داخل الإسماعيلي لبوابة الوفد ان

الوحش لم يظهر بالصورة بسلل الخلاف، وأن النادي لم يدخل الوحش حسباته ولم ينتج له القميص الخاص بالموسم الجديد قاصدًا.وعرض صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي على اللاعب أرتداء أي قميص من من أصدقائة بالفريق ولكن اللاعب رفض.

وقرر مسئولى الاسماعيلى رفع اسم الوحش من قائمة الفريق بالبطولة العربية لإفساح المجال لقيد لاعبين جدد فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.