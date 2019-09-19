رياضة | فاروق جعفر: مباراة السوبر فرصة لنجم الزمالك وكنت أتمنى هذين المرشحين لقيادة المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاروق جعفر: مباراة السوبر فرصة لنجم الزمالك وكنت أتمنى هذين المرشحين لقيادة المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك الجمعة المقبلة فرصة لمصطفى محمد نجم الزمالك لإثبات نفسه وصرح أنه كان يتمنى أن يكون حسن شحاتة هو المرشح الأول لقيادة المنتخب الوطني ويليه حسام حسن.



وقال جعفر في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"بطولة كأس السوبر المصري لها نكهة مختلفة عن باقي البطولات".



وأضاف :"دائما مباريات الأهلي والزمالك تحتاج لانضباط اللاعبين وتعتبر مباراة خاصة تعتمد على أخطاء المدافعين ومهارة المهاجمين".



وتابع :"دائما يكون في مباريات الزمالك والأهلي نجوم وضحايا



وأردف قائلا :"مباراة السوبر فرصة لصناعة اسم محمد مصطفى مع الزمالك وعمرو السولية يعتبر محور آداء الأهلي".



واستطرد قائلا :"لم يتواصل معي أحد لاستشارتي في المرشحين لمنصب مدير فني للمنتخب".

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وواصل :"حسن شحاته تعدي مرحلة التقييم من أعضاء اللجنة الخماسية وكنت أتمنى أن يكون المرشح الأول لقيادة المنتخب ويليه حسام حسن في المركز الثاني".



واختتم جعفر تصريحاته قائلاً :"أتمنى لإيهاب جلال التوفيق والنجاح في قيادة المنتخب في الفترة المقبلة".