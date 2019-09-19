رياضة | عاجل.. الزمالك يحدد موقف شيكابالا النهائي من مباراة الاهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يحدد موقف شيكابالا النهائي من مباراة الاهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن موقف النجم محمود عبد الرزاق " شيكابالا " من المشاركة في مباراة الاهلي والتي تجمع الفريقان يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لسحاب مباريات بطولة كأس السوبر المصري.



وقال الجهاز الطبي للفريق أن شيكا سيكون متاحاً للمباراة بعد أن تعافى نهائياً من الإصابة التي لحقت به في مباراة نهائي كأس مصر ضد بيراميدز والتي تغلب فيها الزمالك على رفقاء عبد الله السعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وتسببت تلك الإصابة التي لحقت باللاعب في منشأ العضلة الخلفية في غيابه عن رحلة الفريق إلى السنغال لخوض مباراة جينيراسيون فوت في ذهاب دور الاثنين والثلاثين لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي خسرها المارد الأبيض بهدف واحد مقابل هدفين.

وشارك الفهد الأسمر كما يحلو لجماهير الزمالك تسميته في تدريبات الفريق مؤخراً وبات جاهزاً تماماً للمشاركة في المباراة المرتقبة التي تجمع فريقه بالغريم التقليدي واللدود النادي الأهلي. Advertisements

وفي سياق آخر أعلن ميتشو قائمة الفريق الابيض التي تستعد لمواجهة الأهلي ولم تشهد أي تغييرات تذكر وسيعتمد على محمد عواد في مركز حراسة المرمى بعد أن غاب عن اللقاء الأفريقي.

فيما قالت بعض المصادر الصحفية أن مصطفى محمد سيقود مركز قلب الهجوم بعد المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب الشاب والأهداف التي دائماً ما ينقذ بها رقبة فريقه من التعادل أو الخسارة.

فيما سيقود الثنائي محمود علاء ومحمود عبد الغني مركز قلب الدفاع بجانب الظهير الأيمن الفرنسي حمدي النقاز وتبقى المفاضلة بين عبد الشافي وعبد الله جمعة لقيادة مركز الظهير الأيسر.

وفي وسط الملعب سيتواجد الثنائي التونسي فرجاني ساسي والمونديالي طارق حامد مع يوسف أوباما وشيكابالا بالإضافة إلى الدولي المغربي أشرف بن شرقي.