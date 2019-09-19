رياضة | كورتوا يوضح سبب إخفاقه أمام باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورتوا يوضح سبب إخفاقه أمام باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم البلجيكي تيبو كورتوا، لاعب ريال مدريد الإسباني، أن الهدف الاول الذي تلقاه كان في منتصف المرمى ولم يكن لديه الوقت للقيام بأي ردة فعل.

وأضاف كورتوا خلال تصريحات صحفية قائلاً بعد الخسارة 3-0 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بدورب الأبطال: "اعتقد انه علينا تحليل المباراه بهدوء".

وواصل: "لم نحصل على نفس الكثافه والقوه التي اكتسبوها ، لقد كان من الصعب علينا خلق الفرص وتم إلغاء هدفين ، علينا التفكير بهدوء وتحليل ما حدث في المباراه غدًا".

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واستطرد: "علينا العمل أكثر بالناحية الدفاعية، علينا ان ندافع كفريق".

واختتم: "بالطبع اشعر بالاحباط لتلقي الاهداف، علينا التحلي بالهدوء و تحليل اخطائنا اليوم".