رياضة | ملخص مباراة - باريس سان جيرمان 3 × 0 ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص مباراة - باريس سان جيرمان 3 × 0 ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كارباغ اغدام - إذربيجان
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18:55
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إشبيلية - إسبانيا
بازل - سويسرا
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18:55
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كراسنودار - روسيا
خيتافي - إسبانيا
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18:55
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طرابزون سبور - تركيا
رين - فرنسا
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18:55
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سيلتك - إسكوتلندا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
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18:55
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سبورتينج لشبونة - البرتغال
روما - إيطاليا
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18:55
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إسطنبول باشاك شهير - تركيا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
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21:00
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وولفسبيرجر - النمسا
إسبانيول - إسبانيا
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21:00
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فرينكفاروزي - المجر
جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا
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21:00
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فينورد روتردام - هولندا
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
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18:55
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آرسنال - إنجلترا