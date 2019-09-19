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رياضة | ملخص مباراة - باريس سان جيرمان 3 × 0 ريال مدريد

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كارباغ اغدام - إذربيجان

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18:55

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إشبيلية - إسبانيا

بازل - سويسرا

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18:55

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كراسنودار - روسيا

خيتافي - إسبانيا

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18:55

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طرابزون سبور - تركيا

رين - فرنسا

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18:55

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سيلتك - إسكوتلندا

بي إس في آيندهوفن - هولندا

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18:55

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سبورتينج لشبونة - البرتغال

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روما - إيطاليا

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18:55

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إسطنبول باشاك شهير - تركيا

مانشستر يونايتد - إنجلترا

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21:00

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وولفسبيرجر - النمسا

إسبانيول - إسبانيا

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21:00

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فرينكفاروزي - المجر

جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا

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21:00

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فينورد روتردام - هولندا

آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا

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18:55

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آرسنال - إنجلترا

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