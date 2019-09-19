الامارات | تحدي الثلج غداً في «سكي دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي الثلج غداً في «سكي دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، في السادسة والنصف من صباح غدٍ، في سكي دبي بمول الإمارات، فعاليات النسخة العاشرة من بطولة تحدي العوائق الجليدية (تحدي الثلج)، التي ينظمها سكي دبي بدعم من مجلس دبي الرياضي. وتشهد هذه النسخة زيادة كبيرة في أعداد المشاركين من الأفراد والفرق، رجالاً ونساء، من مختلف الأعمار والجنسيات وفئات المجتمع، من بينهم المتسابقون الإماراتيون من مختلف المستويات البدنية والمهارية.

كما يشارك عدد كبير من فرق المؤسسات الحكومية، من بينها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وشرطة دبي.

وتقام البطولة ضمن أربع فئات، هي: فئة المحترفين، وفئة المتمرسين، وفئة الشركات والهواة، وسيتم تخصيص جزء من رسوم التسجيل للأعمال الخيرية، في إطار المسؤولية المجتمعية لسكي دبي، ويتضمن السباق أكثر من 23 عائقاً جليدياً متنوعاً، تم تصميمها بما يجعل المشاركين في البطولة يواجهون مختلف التحديات التي تتطلب مهارة في التعامل مع كل منها، بما يضفي على المنافسات المزيد من القوة والتشويق.