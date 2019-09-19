الامارات | شباب الأهلي «ضيف ثقيل» على حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي «ضيف ثقيل» على حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ شباب الأهلي، ضيفاً ثقيلاً على حتا، العائد أخيراً إلى دوري الخليج العربي، عندما يلتقي الفريقان الساعة 6:45 على استاد حمدان بن راشد في حتا، إذ سيجد «الإعصار» نفسه في مواجهة صعبة في افتتاح مشواره في الدوري، بعد تأهله من الدرجة الأولى.

ويأمل شباب الأهلي أن يتجاوز خسارة لقب كأس سوبر الخليج العربي، السبت الماضي، أمام الشارقة بركلات التجريح، بينما يتمنّى الفريق ألا يكرر ما حدث في بداية الموسم الماضي، عندما خسر في الجولة الأولى أمام الجزيرة بخمسة أهداف مقابل أربعة، وأن يبدأ الفريق الموسم بأفضل طريقة ممكنة، خصوصاً أن طموحات جمهور النادي هي المنافسة على لقب الدوري، بعدما حقق الفريق بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي في الموسم الماضي.

ويسعى شباب الأهلي إلى تجنب سيناريو آخر مواجهة جمعته مع حتا على الملعب نفسه الذي يستضيف مباراة اليوم، عندما تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، بعدما تقدم صاحب الأرض بهدف مبكر عن طريق البرازيلي صامويل روزا في الدقيقة السادسة، بينما تعادل «فرسان دبي» في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق محمد مرزوق.

ورغم البداية القوية لشباب الأهلي في كأس الخليج العربي، بتصدر الفريق لائحة ترتيب المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، بعد التعادل مع العين والفوز على الجزيرة والنصر، إلا أن الخسارة أمام الشارقة في كأس السوبر، كشفت العديد من السلبيات التي يحتاج الجهاز الفني للعمل على علاجها، خصوصاً بالنسبة إلى خط الهجوم واستغلال الفرص التي يحصل عليها الفريق.

في المقابل، يخوض حتا المباراة بهدف عدم الخسارة، والحصول على نقطة واحدة على أقل تقدير، خصوصاً أن «الإعصار» لا يرغب في بدء مسابقة الدوري بتلقي هزيمة تضعه تحت الضغط منذ بداية الموسم.

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وبدأ حتا مسابقة كأس الخليج العربي، بالتعادل مع عجمان ثم الخسارة أمام الوصل بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما سيخوض الفريق مباراتين مؤثرتين في مشواره في الدوري، في الجولتين الثانية والثالثة، وهما خارج أرضه أمام خورفكان قبل أن يستضيف اتحاد كلباء، إذ تعد من أهم مباريات الفريق التي تحدد نتائجها وضعه في لائحة الترتيب.

الغيابات

حتا: لا يوجد.

شباب الأهلي: ماجد حسن، عبدالعزيز صنقور، محمد سبيل، ومانع محمد.

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