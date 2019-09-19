الامارات | اعتماد مستشفيين في دبي من الاتحاد الأسيوي بكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد مستشفيين في دبي من الاتحاد الأسيوي بكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات عضو اللجنة الطبية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الدكتورة ريما الحوسني، باجتماع اللجنة الذي عقد أمس بمقر الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور، برئاسة الدكتور داتو غورتشاران القائم بأعمال رئيس اللجنة.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على اعتماد مستشفى القرهود الخاص (مركز طبي معتمد للتميز من الاتحاد الدولي لكرة القدم)، ومركز ترانسفورم الطبي، وكلاهما في دبي، والمركز الطبي للرياضة الوطنية في ماليزيا، ضمن المراكز الطبية المعتمدة لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتقرر تشكيل لجنة فرعية لمراجعة وتحديث التوصيات والسياسات والتعليمات الصادرة من اللجنة، وكذلك تقديم المساعدة لتطوير المسؤولين الطبيين في الاتحادات الوطنية الأعضاء، من أجل إنشاء سياسة طبية موحدة، وذلك عبر تبادل المعرفة الطبية من خلال إقامة دورات وورشات عمل تستمر على مدار ثلاثة أيام.