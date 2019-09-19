الامارات | الشارقة يقرع جرس المنافسة مع فريق «هواة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يقرع جرس المنافسة مع فريق «هواة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ الشارقة حملة الدفاع عن لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم عندما يستضيف فريق خورفكان الصاعد حديثاً لدوري الأضواء، عند الـ9:15 من مساء اليوم على ملعبه في استاد خالد بن محمد في الحزانة، ضمن الجولة الأولى.

ويتطلع حامل اللقب إلى بداية قوية، وتأكيد قدرته على الدفاع عن لقبه بكل اقتدار وجدارة، لاسيما أنه حصد اللقب بعدما حقق أرقاماً قياسية، كان أبرزها الفوز بالبطولة بخسارة واحدة فقط.

وتعد مباراة اليوم مواجهة مهمة للغاية بين حاملي لقبي فرق دوري المحترفين والهواة، ويخوض الشارقة المباراة بروح معنوية عالية، بعدما حقق إنجازاً جديداً بحصد أول ألقاب الموسم بالفوز ببطولة كأس السوبر، إثر تفوقه على شباب الأهلي بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما السبت الماضي.

وعزز الشارقة صفوفه للدوري بضم عدد من اللاعبين الجدد، أبرزهم لاعب الرأس الأخضر ريكاردو غومير، الذي حل بديلاً للبرازيلي ويلتون سواريز، فيما أبقى على محترفيه الثلاثة البرازيلي إيغور والأوزبكي شوكوروف ولاعب الرأس الأخضر ريان منديز.

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واستعد الشارقة جيداً للدوري من خلال المعسكر الخارجي الذي أقامه في هولندا، ورغم بدايته المتعثرة في كأس الخليج العربي بتعرضه لخسارتين أمام بني ياس والوحدة، إلا أنه استعاد توازنه بالفوز على عجمان بخماسية، قبل أن يتفوق على شباب الأهلي في السوبر. وحدد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري خلال المؤتمر الصحافي هدف الفريق في الدوري، وهو المحافظة على موقعه في المراكز المتقدمة، واصفاً استمرار الفريق في المنافسة على بطولة الدوري بأنه مهم للنادي.

في المقابل، فإن فريق خورفكان الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء، بعدما حقق إنجازاً تاريخياً كبيراً بالفوز بلقب دوري الدرجة الأولى، يسعى إلى إثبات وجوده بقوة، وإحداث مفاجأة كبيرة بالفوز على حامل اللقب، وانتزاع أول ثلاث نقاط في الدوري.

واستعد بطل الهواة بمعسكر خارجي في مصر، وعزز صفوفه بثلاثة لاعبين برازيليين، هم روبسون دي باولا وبسمارك فييرا ورافائيل دودو.

يذكر أن خورفكان خسر من الجزيرة في كأس الخليج العربي، فيما تعادل في مباراتين أمام النصر والظفرة.

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