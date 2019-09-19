الامارات | انطلاق الأولمبياد الخاص الإماراتي بورش عمل تدريبية وبطولات موحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الأولمبياد الخاص الإماراتي بورش عمل تدريبية وبطولات موحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي أنها بدأت موسمها الرياضي الجديد هذا الشهر، «من خلال برامج تدريبية عدة، ومشاركات في بطولات رياضية داخل وخارج الدولة، تنفيذاً للخطة الاستراتيجية للمؤسسة والرامية إلى تكثيف برامج نشر المعرفة في المجتمع، بالإضافة إلى زيادة عدد المشاركات في البطولات المحلية، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين واللاعبات للمشاركة في الأنشطة الرياضية التي تسهم بشكل كبير في دمجهم بالمجتمع وتنمية مهاراتهم المتعددة، وأيضاً استكمالاً للجهود، وحمل إرث الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019».

وقالت في بيان صحافي: «تقوم المؤسسة بالعمل في الموسم الرياضي الجديد عبر مرحلتين، بدءاً بالبرامج التدريبية وورش العمل حول موضوعات مهمة في الرياضة منها الإسعافات الأولية وإسعافات الإصابات الرياضية، بالإضافة إلى الورش الفنية التي تقوم برفع المستوى الفني للفرق الفنية والإدارية القائمة على الفرق، وتعمل أيضاً على استقطاب أفراد جدد ومتطوعين في مجال التدريب الرياضي».

وأضافت: «تم عقد دورات تدريبية في إمارتي دبي وأبوظبي، بالتعاون والشراكة مع الإسعاف الوطني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ليتم تدريب أكثر من 100 فرد على الإسعافات الأولية والتعامل مع الإصابات الرياضية الطارئة، بهدف نشر المعرفة اللازمة لدى مدربي الأولمبياد الخاص وفي المجتمع بأسره».

وجاء في البيان: «أكد الأولمبياد الخاص الإماراتى من خلال تلك البرامج أهمية رفع جاهزية كوادرها في مجال الإسعافات الأولية للإصابات الرياضية، بهدف ضمان تحقيق نتائج أفضل في الحالات الطارئة التي غالباً تقع خلال التدريبات، وفي المنافسات المختلفة».

تأتي الورش ضمن برامج وحدة الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الإماراتي، والتي تهدف إلى تدعيم شراكات استراتيجية مع الجهات الفنية المتخصصة بالدولة، من أجل اكتساب الخبرات اللازمة للأجهزة الفنية والإدارية بالأندية والمراكز والأكاديميات الرياضية والمدارس، وكل القطاعات المهتمة بالتعامل أو تقديم خدمات للرياضيين من أصحاب الهمم، وتأكيد أهمية وضرورة معرفة وإتقان الإسعافات الأولية من طرف المدربين، للحفاظ على صحة الرياضيين، ومحاولة إبراز أهمية العمل على تمكن المدربين الرياضيين من المبادئ الأولية للإسعافات الأولية، وإعطاء صورة واقعية عن مدى إلمام المدربين الرياضيين بالمبادئ الأساسية للإسعافات الأولية.

ومن المقرر أن يتم تقديم ورش عمل أخرى عدة، في مجالات الإسعافات الأولية الطارئة والمتقدمة، ودورات الإنعاش القلبي الرئوي، لرفع مستوى السلامة والرعاية التي يتم تقديمها للاعبين خلال التدريب والعمل اليومي بمراكزهم ومقار تدريبهم.

وتم خلال المرحلة الأولى عقد دورة كرة القدم الوطنية للأولمبياد الخاص، التي تهدف إلى تطوير مدربي كرة القدم في الدولة، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام بمجلس أبوظبي الرياضي بمدينة زايد الرياضية.

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حضر الدورة 58 فرداً من مدربي الأندية والمراكز، وكذلك معلمي ومعلمات التربية الرياضية بمدارس الدولة.

وفي المرحلة الثانية من بدء الموسم الرياضي عملت المؤسسة على مبادرة مشتركة لتعزيز دمج الرياضيين من أصحاب الهمم، من خلال المشاركة بفئة مخصصة للرياضيين من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية في بطولة دبي الدولية للريشة الطائرة.

وشارك لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي في البطولة الموحدة، التي أقيمت خلال الفترة من 11 إلى 15 الجاري على ملاعب مجمع ند الشبا الرياضي بدبي، بالتعاون مع لجنة الإمارات للريشة الطائرة.

وتهدف هذه المشاركة إلى تعزيز دمج الرياضيين من أصحاب الهمم بالمجتمع، من خلال الفعاليات الرياضية المختلفة، حيث شارك 38 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية بمنافسات الزوجي الموحد للرجال والزوجي الموحد للسيدات.

شارك في الفعالية أربعة أندية، هي: نادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي رأس الخيمة لذوي الإعاقة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية (فرع الذيد)، ونادي العين لأصحاب الهمم التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

عقدت دورات تدريبية في دبي وأبوظبي، لتدريب

أكثر من 100 فرد على الإسعافات الأولية.