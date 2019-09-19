الامارات | اتحاد جدة يبحث عن كبريائه أمام الهلال

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يبحث عن كبريائه أمام الهلال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون مدرب فريق الاتحاد التشيلي لويس سييرا، أمام فرصة للرد على منتقديه عندما يستضيف فريقه الهلال، السبت، في قمة مباريات المرحلة الرابعة من الدوري السعودي لكرة القدم التي تنطلق اليوم، بعد أيام من خسارته أمامه في دوري أبطال آسيا.

ويجد سييرا نفسه أمام ضغط متزايد من الاتحاديين، لاسيما بعد الإقصاء من دوري الأبطال بالخسارة أمام الهلال 1-3 الثلاثاء في إياب ربع النهائي (تعادلا سلباً ذهاباً). وتهدد خسارة ثانية أمام الهلال في ظرف أسبوع واحد، بوضع مصير التشيلي على المحك في الدوري السعودي الذي طالما شكل مقصلة للمدربين بمجرد توالي النتائج المتواضعة.

ولقي سييرا انتقاد مشجعي الفريق على مواقع التواصل منذ تعيينه، لاسيما على خلفية خياراته لجهة اللاعبين الأجانب، لكن البداية الإيجابية التي حققها محلياً وقارياً حيّدت المدرب، قبل أن تعود علامات الاستفهام بشأنه في أعقاب الخسارة أمام الهلال، التي أتت على الرغم من تقدم الاتحاد بهدف خلال الشوط الأول.

وكتب رئيس الاتحاد أنمار الحائلي، عبر حسابه على «تويتر»، ليل أول من أمس: «جمهور الاتحاد الحبيب أشعر بحجم الغضب لأنني واحد منكم، أعلم أن الطموح عالٍ، والعشم في إدارتنا الشيء الكبير، وبمجرد قدومنا ارتفع سقف الطموحات نظير ما قدمنا السنوات الماضية»، متابعاً: «نحن الآن في مرحلة بناء، لدينا عناصر مميزة لنستمر في دعمها، ونعدكم بالتصحيح».

وخسارة الاتحاد أول من أمس هي الثانية على التوالي، بعد سقوط غير متوقع أمام ضمك في المرحلة الثالثة (1-2) الجمعة، كانت الأولى للفريق الذي خاض مباراتين حتى الآن في الدوري المحلي.

وسيعود لتشكيلة الاتحاد المهاجم الصربي أليكسندر بريغوفيتش، الذي غاب عن مباراة الهلال لعدم قيده في القائمة الآسيوية، بينما يواصل المدافع المغربي مروان داكوستا البرنامج البدني، بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي في فرنسا لإصابته بتمزق في العضلة الضامة.

في المقابل، يسعى الهلال إلى البناء على الانتصار القاري الثمين الذي حققه على حساب الاتحاد، ليضيف بإشراف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو ثلاث نقاط تعزز وضعه هذا الموسم، في سعيه لاستعادة اللقب الذي انتزع النصر في الموسم الماضي.

وقال لوشيسكو، بعد بلوغ الدور نصف النهائي لدوري الأبطال (نهائي غرب آسيا) لمواجهة السد القطري: «مباراة الاتحاد في الدوري ستكون مختلفة تماماً عن دوري أبطال آسيا، نظراً لاختلاف المنافسة».

Advertisements

وأضاف «قدمت إلى هنا منذ شهرين ونصف الشهر، نحتاج إلى وقت أكبر لبناء مشروعنا، وأدرك حجم التوقعات والطموحات في نادٍ مثل الهلال».

ويتصدر الهلال الترتيب حالياً برصيد سبع نقاط، بفارق الأهداف عن النصر الذي يستضيف الحزم، آملاً في تعويض تعادله السلبي أمام الشباب في المرحلة الماضية، وخروجه من ربع نهائي دوري أبطال آسيا هذا الأسبوع بخسارة أمام مضيفه السد القطري (1-3، 2-1 ذهاباً).

وطلب المدرب البرتغالي روي فيتوريا من لاعبيه نسيان الخسارة القارية، لاسيما بعدما قدموا مستوى «أكثر من جيد»، مشدداً على ضرورة التركيز على «الاستحقاقات المقبلة المهمة».

وانطلقت تحضيرات النصر لمواجهة الحزم بحصة تدريبية، شهدت مشاركة الثلاثي يحيى الشهري، ومختار علي لاعب الفريق الجديد المنتقل حديثاً من آرنهايم الهولندي، وعبدالفتاح آدم الذي يتوقع أن يخضع لمزيد من الفحوص، للتأكد من شفائه من الإصابة التي منعته من المشاركة مع النصر والمنتخب السعودي في بطولة غرب آسيا.

ويسعى الشباب للعودة بالعلامة الكاملة للبقاء في دائرة الصراع على مراكز المقدمة، عندما يحل ضيفاً على ضمك، الخميس، في افتتاح المرحلة.

إلى ذلك، يحل الأهلي ضيفاً على الفتح، بعد غدٍ، في مباراة تأتي بعد أيام من إقالة مدرب الأول الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، على أن يقوده في هذه المباراة مدرب فريق الناشئين صالح المحمدي.

ويخوض الأوروغوياني خوسيه دانيال كارينيو مباراته الأولى مع الوحدة، بعد إقالة الكرواتي ماريو سيتانوفيتش، وذلك بالحلول ضيفاً على الفيحاء الجمعة.

إلى ذلك، يلعب غداً العدالة مع أبها، وتقام بعد غدٍ مباراة الاتفاق والفيصلي، بينما أرجئت مباراة الرائد والتعاون التي كانت مقررة غداً.

- جمهور «الإتي» يشن حرباً على سييرا في مواقع التواصل الاجتماعي