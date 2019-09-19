الامارات | «تحدّي دبي للّياقة» يبدأ 18 أكتوبر

شكرا لقرائتكم خبر عن «تحدّي دبي للّياقة» يبدأ 18 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود المبادرة الرياضية الرائدة «تحدي دبي للياقة»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عام 2017، في دورتها الثالثة 18 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 16 نوفمبر، ويتوقّع أن تكون الأكبر مع ما ستشهده من مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية، التي ستقام في مواقع عدة على مستوى المدينة لمدة 30 يوماً.

وقال بيان صحافي صادر عن «تحدي دبي للياقة» إن التحدي يهدف إلى «إلهام وتشجيع سكّان دبي وزوّارها، من مختلف الأعمار والاهتمامات ومستويات اللياقة البدنية، على ممارسة أنشطة رياضية متنوعة، بهدف الحفاظ على اتباع أسلوب حياة صحي».

وكانت دورة عام 2018 قد شهدت نمواً في أعداد المشاركين بلغت نسبته 34%، مقارنة مع الدورة الافتتاحية خلال عام 2017، واستقطبت أكثر من مليون مشارك.

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وقال البيان: «تستمر دبي في رحلتها لتصبح المدينة الأكثر نشاطاً على مستوى العالم، حيث يشجع (تحدي دبي للياقة)، الذي يهدف هذا العام إلى استقطاب أكثر مليون مشارك، جميع الجهات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص، على حث الموظفين وأسرهم وأصدقائهم وزملائهم من جميع الأعمار على المشاركة في هذه المبادرة، من خلال تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات الرياضية المخصصة لهم».

وأضاف: «يستقبل (تحدي دبي للياقة) جميع المشاركين من كل الأعمار بمجموعة واسعة من الأنشطة ستقام في قريتين مخصصتين للياقة البدنية، بالإضافة إلى مراكز للياقة البدنية، وأيضاً مرافق مجانية، ومناطق رياضية في مختلف أرجاء المدينة، إلى جانب أنشطة اللياقة البدنية، ويركز التحدي أيضاً هذا العام على الصحة البدنية العامة، ضمن أنشطته التي سيقدمها للمشاركين».

وسيتم إعلان المزيد من التفاصيل حول التسجيل، وقائمة الأنشطة الخاصة بمبادرة «تحدي دبي للياقة»، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسيتمكن المهتمون بالمشاركة من تسجيل بياناتهم عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني الخاص بالتحدي، كما سيتمكنون من تحديد أهدافهم قبل انطلاق التحدي عبر اختيار المسارات الرياضية التي تناسبهم، من خلال تطبيق دبي للياقة.