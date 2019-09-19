الامارات | ( بالغرافيك ) ..دوري الخليج العربي النسخة الـ 12.. صــراع خماسي مشتعل

شكرا لقرائتكم خبر عن ( بالغرافيك ) ..دوري الخليج العربي النسخة الـ 12.. صــراع خماسي مشتعل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم النسخة الـ 12 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وسط صراع ساخن على اللقب ظهرت بوادره مبكراً، وتحديداً خلال فترة الانتقالات الصيفية التي شهدت حركة انتقالات كبيرة بين الأندية التي دعمت صفوفها بنحو 146 لاعباً ما بين مواطن وأجنبي ومقيم ومن مواليد الدولة.

ولم يخلُ موسم الانتقالات الصيفية كعادته من الصفقات القوية، وكان في مقدمتها انتقال نجم العين والهلال السعودي السابق، عمر عبدالرحمن إلى الجزيرة، وزميله في العين عامر عبدالرحمن، إلى الجزيرة أيضاً، بالإضافة إلى البرازيلي كايو كانيدو، من الوصل إلى العين.

ويتوقع أن تشهد المنافسة إثارة بالغة بين الخماسي المُتوج باللقب (شباب الأهلي والعين والجزيرة والوحدة والشارقة بطل النسخة الأخيرة)، فيما يظل النصر والوصل من الفرق التي تملك المقومات للمنافسة على اللقب.

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