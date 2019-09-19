الامارات | القاسمي يكمل تحضيراته للمشاركة في رالي الأردن

شكرا لقرائتكم خبر عن القاسمي يكمل تحضيراته للمشاركة في رالي الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل الشيخ خالد بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للسباقات قائد فريق أبوظبي للسباقات، أمس، تحضيراته لخوض منافسات رالي (باها الأردن 2019)، الجولة السابعة قبل الأخيرة من «فيا» (كأس العالم لراليات الكروس كانتري القصيرة - باها)، الذي ينطلق اليوم ويستمر لثلاثة أيام، في محافظة العقبة، بـ«التجارب الخاصة» مع ملاحه الفرنسي زافير باتسيري على متن بيجو 3008 دي.كيه.آر، للتأكد من جاهزية السيارة ومعايير ضبطها، وطبيعة الطرق الصحراوية في مسار السباق.

وتنطلق منافسات رالي باها الأردن الدولي، من خلال مرحلة استعراضية في العقبة ومسافتها 2.85كم، ومن ثم حفل استعراضي ترويجاً للسباق بمدينة العقبة، بينما تبدأ المنافسات الفعلية يوم غدٍ في منطقة وادي رم، حيث سيخوض المتسابقون المرحلة الخاصة الأولى «الصالحية» بطول 211كم، والمرحلة الخاصة الثانية «الديسي» ومسافتها 79.77كم، ويستأنف المشاركون منافسات يوم السبت، بخوض المرحلة الخاصة الثالثة والأخيرة «وادي رم»، بعد الظهر ويبلغ طولها 210.85كم، وتختتم في اليوم نفسه منافسات السباق بمدينة العقبة الساعة السابعة والنصف مساء، بتتويج الفائزين في فئاتهم وتوزيع الكؤوس.