الامارات | المنشطات تبعد مصر عن بطولة العالم لرفع الأثقال

شكرا لقرائتكم خبر عن المنشطات تبعد مصر عن بطولة العالم لرفع الأثقال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقف الاتحاد الدولي لرفع الاثقال المنتخب المصري من المشاركة في بطولة العالم، التي انطلقت أمس في تايلاند بسبب قضايا منشطات.

وأشار الاتحاد الدولي في بيان على نسخة منه إلى أن الاتحاد المصري أوقف لسنتين بدءاً من 12 سبتمبر الجاري، و«يملك مهلة 21 يوماً للاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس)». واتخذت لجنة مستقلة قرار توقيف الاتحاد المصري، بحسب الاتحاد الدولي الذي أشار إلى انه «لن يعلق على القضية» في الوقت الراهن.

ويأتي هذا الإيقاف على خلفية سبعة اختبارات إيجابية لرباعين ناشئين في عام 2016.

وشرح الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، شريف العريان، في تصريحات صحافية، ملابسات الواقعة، حيث ذكر أنها تعود إلى معسكر أقيم في محافظة الفيوم، مؤكداً أن العينات كانت إيجابية لسبعة رباعين ورباعات.

ويتعرض كل اتحاد يواجه رباعوه ثلاثة اختبارات إيجابية أو أكثر في غضون عام واحد، للإيقاف لمدة سنتين.

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ولن يشارك بالتالي أي رباع أو رباعة مصرية في بطولة العالم التي انطلقت أمس في باتايا (تايلاند)، وتستمر حتى 27 الجاري. ونظرياً يمكن أيضاً إبعاد مصر عن الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو عام 2020، في حال تأكيد الإيقاف من قبل محكمة التحكيم الرياضية.

وسيكون هذا الإبعاد الأولمبي ضربة قوية لمصر التي تعوّل كثيراً على رفع الاثقال، إذ أحرزت 14 ميدالية، بينها خمس ذهبيات من أصل 32 في مجموع مشاركاتها الـ22 في الألعاب الأولمبية الصيفية.

ونالت مصر برونزيتين في أولمبياد ريو 2016 عبر بطل العالم محمد إيهاب (وزن 77 كلغ)، وسارة سمير (وزن 69 كلغ). وقال إيهاب في تصريح صحافي: «فوجئنا باستبعاد مصر من بطولة العالم.. إذا لم نلحق ببطولة العالم فهناك أمل بالمشاركة في طوكيو».

وأوقف الاتحاد الدولي في السنوات الماضية دولاً عدة بسبب المنشطات، على غرار الصين، وروسيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وأذربيجان، وبلغاريا، وتركيا، وغيرها من الدول التي لها وزنها في عالم رفع الأثقال.

- عينات 7 رباعين ورباعات من المنتخب المصري كانت إيجابية.