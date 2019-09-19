شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد ينتفض وينجو من كمين اليوفنتوس بتعادل مثير في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتفض أتليتيكو مدريد ليعدل تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 مع ضيفه يوفنتوس في مباراة مثيرة في مستهل مشوارهما بالمجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعادل لاعب وسط منتخب المكسيك هيكتور هيريرا النتيجة في الدقيقة 90 بضربة رأس عقب ركلة ركنية بعد أن قلص المدافع ستيفان سافيتش الفارق للفريق الإسباني في الدقيقة 70 بضربة رأس من مسافة قريبة.

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وكان أتليتيكو الأخطر في الشوط الأول لكن يوفنتوس تقدم في الدقيقة 48 بتسديدة رائعة من خوان كوادرادو بعد عمل رائع من ليوناردو بونوتشي.

وشهدت المباراة ليلة هادئة لكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بعد أن سجل ثلاثية أمام أتليتيكو في نسخة الموسم الماضي لكن فريقه ضاعف الغلة في الدقيقة 65 بضربة رأس من لاعب الوسط بليز ماتودي بعد هجمة مرتدة سريعة أخرى.

لكن دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو حفز لاعبيه بطريقته خارج الخطوط ليخطف فريقه التعادل وسط مؤازرة جماهيرية في ملعب واندا متروبوليتانو.

ويملك كل فريق نقطة بينما يتصدر لوكوموتيف موسكو المجموعة الرابعة بعد التفوق على باير ليفركوزن 2-1 خارج أرضه.