شكرا لقرائتكم "ميسي" ينتظم في مران المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مران فريق المصري مساء اليوم مشاركة الوافد الجديد أحمد عادل "ميسي"والذي قام بالتوقيع على عقده الجديد مع القلعة الخضراء لثلاثة مواسم مقبلة. حظي ميسي باستقبال طيب للغاية من زملاءه اللاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة ايهاب جلال. وحرص إيهاب جلال قبيل المران على الاجتماع باللاعب ، حيث طالبه ببذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة. Advertisements





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