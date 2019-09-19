شكرا لقرائتكم منتخب رواد السلاح يستعد للمشاركة فى بطولة العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعد منتخب رواد السلاح للمشاركة فى بطولة العالم للرواد التى تنظمها وتستضيفها مصر خلال الفترة من 5 إلى 11 اكتوبر المقبل بمجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة .

منتخب رواد السلاح بدأ برنامج تدريباته الجماعية بالمركز الاوليمبى بالمعادى وذلك لمدة ثلاثة ايام أسبوعيا .

فيما يضع إتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى الترتيبات النهائية للبطولة وذلك مع بدء العد التنازلى وقرب توافد بعثات الدول المشاركة فى البطولة إلى مصر .

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ويتابع رئيس الاتحاد واللجنة العليا المنظمة عبد المنعم الحسينى سير العمل مع كافة رؤوساء اللجان المختلفة من أجل الخروج بالبطولة فى افضل صورة لاسيما وانها المرة الاولى التى يقوم فيها الاتحاد الدولى للسلاح بإسناد التنظيم إلى دولة افريقية وعربية وأمريكية .

تأكدت مشاركة حوالى 40 دولة فى بطولة العالم لرواد السلاح، والتى حصلت مصر على شرف تنظيمها من الاتحاد الدولى للعبة.