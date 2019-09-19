شكرا لقرائتكم أبو رجيله يعتذر عن مباراة السوبر أمام الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر محمود أبو رجيلة أحد رموز نادى الزمالك، عن حضور مباراة السوبر أمام الأهلى، المقرر لها بعد غد الجمعة، على استاد برج العرب، فى بطولة السوبر المصرى.

وقال رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة الزمالك السابق نجل محمود أبو رجيلة عبر حسابه على "فيس بوك":"يتوجه الكابتن أبورجيله بالشكر للجنه الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسه عمرو الجناينى بتكريمه على هامش مباراه السوبر المصرى ويعتذر عن حضور المباراه وذلك لمشقه السفر متمنيا لجميع أعضاء اللجنة التوفيق والنجاح والخير للكرة المصرية فيما هو قادم إن شاء الله".

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يذكر أن الزمالك انتظم في معسكر ببرج العرب اليوم وتضم قائمة الفريق 24 لاعبا لخوض مواجهة الأهلى وهم محمد عواد ومحمد ابوجبل ومحمد صبحي و حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة و طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وكريم بامبو ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور وإسلام جابر ومصطفى محمد وعمر السعيد و خالد بوطيب ويغيب عن الزمالك كل من مصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة وحازم امام ومحمد عنتر لأسباب فنية، وضم الجهاز الفني أحمد زيزو رغم إيقافه لتجهيزه للقاء الاتحاد في الدوري في ظل ضيق الوقت بين مباراة السوبر ولقاء زعيم الثغر الذى سيقام يوم 23 من شهر سبتمبر الجارى.