شكرا لقرائتكم إيهاب جلال: اتحاد الكرة لم يتواصل معي بشأن تدريب المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ايهاب جلال، المدير الفني للالمصري البورسعيدي، أن مسئولي اتحاد الكرة لم يتحدثوا معه أو مع مجلس إدارة المصري ، بشأن توليه تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

قال ايهاب جلال في تصريحات لقناة "اون سبورت" ، مازالت المدير الفني لفريق المصري حتي الآن ، مؤكداً أنه يقود تدريبات الفريق بشكل طبيعي استعداداً لمواجهة حرس الحدود في الأسبوع الأول ببطولة الدوري الممتاز .

أوضح المدير الفني للمصري ، أن آخر اتصال تلقاه من مسئولي اتحاد الكرة كان منذ 10 أيام ، موضحاً أنه قام بإبلاغ مجلس ادارة النادي البورسعيدي بهذه المكالمة، ولم يحدث أمر جديد منذ وقتها .

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شدد جلال ، علي أنه لن يقوم بتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني إلا بموافقة مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية .

يذكر أن إيهاب جلال بات أقرب المرشحين بقوة لقيادة المنتخب الوطني خلفاً للمكسيكي خافير أجيري .