شكرا لقرائتكم إيهاب جلال: اتحاد الكرة لم يتواصل معي بشأن تدريب المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أوضح المدير الفني للمصري ، أن آخر اتصال تلقاه من مسئولي اتحاد الكرة كان منذ 10 أيام ، موضحاً أنه قام بإبلاغ مجلس ادارة النادي البورسعيدي بهذه المكالمة، ولم يحدث أمر جديد منذ وقتها .
شدد جلال ، علي أنه لن يقوم بتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني إلا بموافقة مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية .
يذكر أن إيهاب جلال بات أقرب المرشحين بقوة لقيادة المنتخب الوطني خلفاً للمكسيكي خافير أجيري .
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