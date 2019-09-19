شكرا لقرائتكم رينيه فايلر يخبأ مفاجأته للزمالك في معركة السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر السويسرى رينيه فايلر أكثر من مفاجأة للزمالك، قبل مواجهته على كأس السوبر المحلي المقرر اقامتها يوم الجمعة على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

ووفقاً لتدريبات الاهلي الأخيرة، التي يفرض عليها فايلر سياجاً من السرية ،فإن هناك أكثر من مفاجأة يجهزها الخواجه للزمالك قبل مواجهته المرتقبة.

ويدرس فايلر ومعاونيه البدء بشكل أساسي بصلاح محسن مهاجم الفريق، لتعويض غياب المغربي وليد ازارو الذي تأكد غيابه عن اللقاء لاستمرار معاناته من الإصابة علي مستوي الركبة، كما يناقش الجهاز الفني الأحمر مقترح ضم محمد محمود لقائمة المباراة بعد تعافيه بشكل كامل، بعدما اكد الجهاز الطبي جاهزيته من الناحية الطبية تاركا للجهاز الفني القرار النهائي في مسألة ضمه للقائمه من عدمه.

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وشهدت تدريبات الأهلي الأخيرة تحفيظ اللاعبين بعض الجمل الخططية تمهيداً لتطبيقها في مباراة القمة، خاصة وان الجهاز الفني للأهلي يحاول خطف المباراة وفرض السيطرة الحمراء من البداية لإحراز اللقب الذي سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

كانت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة خصصت 4500 تذكرة لكل ناد وحددت فئاتها بـ100 جنية للدرجة الثالثة و300 جنيها للدرجة الأولى ولا توجد فئات أخرى وفقا لما قرره اتحاد الكرة في الاجتماع التنسيقي للمباراة.