شكرا لقرائتكم الداخلية يفوز على منتخب السويس بهدف نظيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسجل مصطفى عز هدف الداخلية في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، وأعرب ضياء عبد الصمد عن رضاه عن أداء الفريق مشيرا إلى الحماس الذي بدأ يظهر في أداء اللاعبين والروح الايجابية.
وضم الداخلية عددا من الصفقات المميزة خلال الميركاتو الصيفى كان أبرزها أحمد تمساح لاعب حرس الحدود السابق، ويختتم الداخلية معسكر الإسماعيلية الأحد المقبل حيث يعود الفريق إلى القاهرة لمواصلة تدريباته قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويستعد الداخلية لمواجهة بور فؤاد في ختام معسكر الاسماعيلية السبت المقبل، وأكد مدرب الداخلية أن إدارة الفريق وفى مقدمتها اللواء عثمان الدسوقى المشرف على فريق الكرة، لم تتوانى في دعم الداخلية والجهاز الفنى من أجل تسهيل طريق العودة إلى الدورى الممتاز.
ويواجه الداخلية فريق سيراميكا كليوباترا في أولى مباريات الدوري الذي ينطلق 7 أكتوبر المقبل، حيث تضم مجموعة الداخلية فرق: سيراميكا كليوباترا، الترسانة، منتخب السويس، القناة، النجوم، الزرقا، المريخ، بتروجت، جمهورية شبين، كوكاكولا، و النصر.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية يفوز على منتخب السويس بهدف نظيف... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.