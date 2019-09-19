شكرا لقرائتكم المصري يبدأ تدريباته استعداداً لحرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استأنف فريق المصري مساء اليوم على الاستاد تدريباته استعداداً لمباراته الافتتاحية ببطولة الدوري والتي تجمعه بنظيره حرس الحدود والمقرر اقامتها في الثامنة مساء الأحد المقبل.

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وحصل المصري على راحة سلبية ليوم واحد عقب عودته من زنجبار بعد فوزه على ماليندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفيدرالية بأربعة أهداف مقابل هدف