المصري يبدأ تدريباته استعداداً لحرس الحدود...

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جدة - عمرو شويل استأنف فريق المصري مساء اليوم على الاستاد تدريباته استعداداً لمباراته الافتتاحية ببطولة الدوري والتي تجمعه بنظيره حرس الحدود والمقرر اقامتها في الثامنة مساء الأحد المقبل.
وحصل المصري على راحة سلبية ليوم واحد عقب عودته من زنجبار بعد فوزه على ماليندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفيدرالية بأربعة أهداف مقابل هدف
خلال المران الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة ركز الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق بشكل كبير على النواحي البدنية ، حيث اشتمل المران على عدد من الوحدات المتعلقة بزيادة معدلات القوة والسرعة والتحمل ، وحرص الجهاز الفني على عدم رفع الحمل البدني لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة ماليندي كاملةً ، فيما أدى باقي اللاعبين مراناً بدنياً قوياً ، بينما خاض حراس المرمى مراناً تخصصياً شاقاً تحت اشراف مدربهم الكابتن مصطفى كمال.
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