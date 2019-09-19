ميتشو يحسم اسم اللاعب الرابع في الخط الأمامي للزمالك في السوبر...

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وكشف مصدر بالزمالك إن ميتشو يميل إلى الدفع بشيكابالا أساسياً أمام الأهلى ولكن ينتظر حالته فى المران الأخير لتحديد إمكانية البدء به أو الاستعانة بواحداً من الثنائى محمد أوناجم أو إمام عاشور.
وكان الثلاثى شيكابالا وأوناجم وإمام عاشور قد ابتعدوا عن الفريق الأبيض فى المباراة الأخيرة أمام جينيراسيون فوت السنغالى، فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا التى انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف، وذلك لإراحة شيكابالا بعد حصوله على "حقنة" فى قدمه أدت إلى حصوله على راحة لمدة 3 أيام بجانب عدم قيد الثنائى أوناجم وعاشور فى قائمة الفريق الأبيض الإفريقية.
يذكر أن الزمالك انتظم في معسكر ببرج العرب اليوم وتضم قائمة الفريق 24 لاعبا لخوض المباراة وهم محمد عواد ومحمد ابوجبل ومحمد صبحي و حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة و طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وكريم بامبو ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور وإسلام جابر ومصطفى محمد وعمر السعيد و خالد بوطيب ويغيب عن الزمالك كل من مصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة وحازم امام ومحمد عنتر لأسباب فنية، وضم الجهاز الفني أحمد زيزو رغم إيقافه لتجهيزه للقاء الاتحاد في الدوري في ظل ضيق الوقت بين مباراة السوبر ولقاء زعيم الثغر الذى سيقام يوم 23 من شهر سبتمبر الجارى.
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