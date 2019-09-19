شكرا لقرائتكم بشير التابعي: مازلت أنتظر فرصة عمل في القلعة البيضاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف مدافع الزمالك السابق في تصريحات لقناة تايم سبورت، أنه ينتظر الفرصة للعمل في القلعة البيضاء ، مؤكداً أنه لا تربطه أي علاقة بمسئولي النادي الأبيض في الوقت الحالي .
وتابع مدافع الزمالك السابق ، أنه في مباراة للفريق الأبيض أمام بلدية المحلة وأحرزنا هدف الفوز في الدقيقة الأخير ، مضيفاً أنه فقد شعوره وذهب إلي الجهاز الفني وقام بقلع "الشورت" علي حد قوله .
وعن مباراة الأهلي والزمالك الشهيرة التي انتهت بفوز الأحمر 6-1 ، علق التابعي قائلاً "قبل ماتش الـ 6/1 أتوفستر المدير الفني للزمالك قال أهلي مين دا انا اكسب بأي لاعب" ، مشيراً إلى أنه بعد هذه المباراة أراد اتوفستر التخلص من نصف الفريق.
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