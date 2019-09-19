شكرا لقرائتكم ياجور: أنتظر عودة المولد.. حدراف: ميسي الأفضل بالنسبة لي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف المغربيان زكريا حدراف محسن ياجور، مهاجما نادي ضمك، عن بعض جوانب حياتهما وبعذ آرائهما في الدوري السعودي، إذ أبدى الأول رأيه بأن الأرجنتيني ميسي هو الأفضل بالنسبه، فيما تمنى الآخر أن يحصل على قميص فهد المولد.

وقال زكريا حدراف أن الأرجنتيني ميسي هو لاعبه المفضل فيما يود الحصول على قميص مواطنه كريم الأحمدي لاعب الاتحاد، كما قال بانه لا يمانع اللعب أمام أي ناد إلا فريقه الأم الدفاع الحسني الجديدي.

فيما أجاب محسن ياجور بأن البرازيلي رونالدو هو الأسطورة المفضلة له في مركزه، قبل أن يعبر عن إعجابه بفهد المولد، لاعب الاتحاد، وأن يحصل على قميصه. وأضاف ياجور بأنه يود اللعب أمام الهلال ولا يفضل اللعب أمام أولمبيك أسفي المغربي لأنه عنيف على أرضه.