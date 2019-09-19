شكرا لقرائتكم إينتراخت فرانكفورت يستضيف أرسنال في قمة انطلاق الدوري الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تستحوذ المباراة بين أرسنال الإنجليزي ومضيفه إينتراخت فرانكفورت الألماني على معظم الاهتمام من بين جميع المباريات الـ24 التي تقام يوم الخميس في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويرفع 48 فريقا الستار عن فعاليات هذا الدور الذي يشهد منافسة شرسة في 12 مجموعة مختلفة على 24 مقعدا في الدور التالي (دور الـ32) للبطولة التي تقام مباراتها النهائية هذا الموسم بمدينة دانسك البولندية في 27 مايو 2020.

ويحل أرسنال، الذي خسر المباراة النهائية للبطولة في الموسم ضيفا على إينتراخت فرانكفورت الذي بلغ المربع الذهبي للبطولة في الموسم الماضي أيضا لكنه خسر بركلات الترجيح أمام تشيلسي الإنجليزي الذي توج باللقب بعدها.

ولم يسبق لإينتراخت وأرسنال أن التقيا في أي من البطولات الأوروبية ما يزيد الإثارة في هذه المباراة التي تأتي في إطار سلسلة طويلة من المواجهات بين الفرق الألمانية ونظيرتها الإنجليزية في البطولات الأوروبية على مدار السنوات الأخيرة. واجتاز إينتراخت فرانكفورت ثلاثة أدوار تأهيلية من أجل المشاركة في دور المجموعات للبطولة هذا الموسم فيما يخوض أرسنال دور المجموعات مباشرة لتكون المباراة هي الأولى له في البطولة منذ هزيمته 1 - 4 في نهائي الموسم الماضي أمام تشيلسي الذي يشارك حاليا في دوري أبطال أوروبا.

وتشهد المباراة عودة ثلاثة لاعبين ألمان إلى اللعب في بلادهم وهم مسعود أوزيل وبيرند لينو وشكودران موستافي نجوم أرسنال. ويبدأ إينتراخت المباراة بخط هجوم يشهد تغييرات كبيرة حيث يقود الهولندي باس دوست والبرتغالي أندري سيلفا هجوم الفريق حاليا بعد رحيل سيباستيان هالر ولوكا يوفيتش وآنتي ريبيتش عن صفوف الفريق. ولم يعد إينتراخت فرانكفورت من الفرق ذات الترشيحات الضعيفة حيث يعتبر مرشحا بقوة للعبور مع أرسنال من المجموعة السادسة التي تشهد أيضا المواجهة بين ستاندر ليج البلجيكي وفيتوريا غيمارايش البرتغالي. وقال النمساوي آدي هويتر المدير الفني لإينتراخت: "أرسنال هو الفريق المرشح بالطبع. لكننا نعتقد أن لدينا فرصة"، وأضاف زميله داني دا سكوتا : "الفارق هو أننا لم نعد الفريق المرشح للخروج. أعتقد أن لدينا أرضية دولية حاليا بعد ما قدمناه في الموسم الماضي".

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كما تشهد البطولة هذا الموسم فريقا مرشحا آخر من الدوري الإنجليزي وهو مانشستر يونايتد الفائز بلقب البطولة في 2017 والذي يستهل مسيرته في البطولة بمواجهة ضيفه أستانا من كازاخستان ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة التي تشهد أيضا مواجهة مثيرة بين بارتيزان بلغراد الصربي وألكمار الهولندي. ويلتقي وولفرهامبتون الإنجليزي الوجه الجديد للبطولة مع سبورتنغ براغا البرتغالي ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة التي تشهد غدا أيضا المواجهة بين سلوفان براتيسلافا السلوفاكي وبشكتاش التركي.

ويعتقد أداما تراوري مهاجم وولفرهامبتون أن خبرة المدرب البرتغالي نونو إسبريتو سانتو قد تفيد الفريق، وقال: وجود لاعبين برتغاليين في صفوف فريقنا وكذلك المدرب البرتغالي سيفيدنا بالتأكيد، يعلمون كيف يلعب الفريق البرتغالي، ويعلمون اللاعبين بالفريق المنافس ومستوى الدوري الذي يلعب به كما سبق لهم أن التقوا مرارا مع فرق مثل براغا".

ويستضيف فولفسبورغ الألماني فريق أوليكساندريا الأوكراني الذي يخوض البطولة الأوروبية للمرة الأولى حيث يتنافسان في المجموعة التاسعة التي تشهد أيضا المواجهة بين غنت البلجيكي وسانت إتيان الفرنسي. كما يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني فريقا آخر يشارك في البطولة للمرة الأولى وهو فولفسبيرغر النمساوي ضمن فعاليات المجموعة العاشرة التي تشهد أيضا المواجهة بين روما الإيطالي وإسطنبول باشاك شهير التركي، وسبق للأرميني هنريك ميختاريان أن فاز باللقب مع مانشستر يونايتد في 2017 ويطمح إلى قيادة روما لبداية قوية في البطولة. وانتقل بعدها ميختاريان إلى أرسنال الإنجليزي لكنه لم يخض مع الفريق نهائي البطولة في الموسم الماضي بسبب المشاكل بين بلاده أرمينيا وأذربيجان التي استضافت النهائي في باكو ثم انتقل اللاعب بعدها إلى روما. ويخوض لاتسيو الإيطالي أول مواجهة له مع مضيفه كلوج الروماني وذلك في المجموعة الخامسة التي تشهد أيضا المباراة بين رين الفرنسي وسلتيك الأسكتلندي.

ويحل إشبيلية الإسباني ، الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات متتالية من 2014 إلى 2016 ، ضيفا على قرة باغ في باكو ضمن فعاليات المجموعة الأولى التي تشهد المواجهة أيضا بين آبويل نيقوسيا القبرصي وديديلانجي من لوكسمبورغ. ويفتقد إشبيلية في المباراة جهود لاعبيه نوليتو للإصابة ولوكاس أوكامبوس للإيقاف. كما يفتقد إسبانيول الإسباني جهود مهاجمه فاكوندو فيريرا عندما يستضيف فرينكفاروزي المجري في المجموعة الثامنة التي تشهد أيضا المواجهة بين لودوغريتس رازغراد البلغاري وسيسكا موسكو الروسي.

ويعود إسبانيول للمشاركة في البطولات الأوروبية بعد غياب دام 12 عاما منذ أن خسر نهائي البطولة بمسماها القديم (كأس الاتحاد الأوروبي) أمام إشبيلية الإسباني. كما يعود خيتافي الإسباني للبطولات الأوروبية بمواجهة طرابزون سبور التركي في المجموعة الثالثة التي تشهد أيضا المباراة بين بازل السويسري وكراسنودار الروسي.

وفي باقي المباريات، يلتقي دينامو كييف الأوكراني مع مالمو السويدي وكوبنهاغن الدنماركي مع لوغانو السويسري في المجموعة الثانية وآيندهوفن الهولندي مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي ولاسك لينز النمساوي مع روزنبرغ النرويجي في المجموعة الرابعة وبورتو البرتغالي مع يانغ بويز السويسري وغلاسكو رينجرز الأسكتلندي مع فينورد الهولندي في المجموعة السابعة.