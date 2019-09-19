حامل اللقب يواجه خورفكان.. وشباب الأهلي يلتقي حتا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

تفتتح مساء اليوم منافسات دوري الخليج العربي بإقامة 4 مباريات، حيث سيقص الشارقة حامل اللقب مواجهات اليوم بلقاء خورفكان، بينما سيحل شباب الأهلي حامل اللقب ضيفاً على حتا.

وستحظى مباراة الجزيرة مع الظفرة بالكثير من الأضواء، في حين سيكون على بني ياس بداية رحلة النجاح أمام المنافس الصعب عجمان.

أما مباريات الغد، فستشهد 3 مواجهات مثيرة، حيث يبدأ الزعيم مشواره بمواجهة اتحاد كلباء، بينما سيستقبل الفجيرة ضيفه الوحدة، بينما سيكون مسك الختام مع الديربي التاريخي بين النصر والوصل.

الشارقة - خورفكان

يستهل الشارقة في التاسعة والربع مساء اليوم رحلة الدفاع عن اللقب، حين يستقبل على أرضه ضيفه خورفكان العائد إلى عالم الأضواء بعد عقد من الغياب.

ويتطلع بطل الموسم الماضي، والمتوج بكأس سوبر الخليج العربي الأسبوع الماضي لتحقيق بداية مبشرة وإيجابية تساعده على تحقيق الانتصار الأول وضمان الحصول على العلامة الكاملة، حتى تكون الخطوة الأولى ناجحة، بما يساعده على السير قدماً نحو السعي من أجل الحفاظ على الدرع التي نالها الموسم الماضي.

ويريد الملك اليوم ضرب سرب من العصافير بحجر واحد، ذلك أن الملك لم يعرف طوال الموسم الماضي مرارة الخسارة على أرضه، ما سيحفز عناصره على ضمان الوصول إلى 15 مباراة دون خسارة في الإمارة الباسمة.

وسيخوض الملك لقاء اليوم في الملعب الجديد- القديم، بعدما لعب الموسم الماضي في استاد خالد بن محمد.

وسيعول الفريق على مهارات وقدرات البرازيلي كورونادو، بينما ستأمل الجماهير أن يكون ريكاردو لاعب الرأس الأخضر، خير خلف لخير سلف من أجل تعويض رحيل البرازيلي ويلتون سواريز إلى زعبيل.

أما الضيف العائد إلى عالم الأضواء، بعد عقد كامل من الغياب، فسيحاول جاهداً صنع بصمة إيجابية في أولى المباريات التي سيخوضها في المسابقة تحت قيادة الخبير البرازيلي باولو كوميلي صاحب التجارب المتعددة في ملاعبنا.

وعاب خورفكان الضعف الهجومي والتهديفي في المباريات الثلاث التي لعبها في كأس الخليج العربي، واكتفى بتسجيل هدف وحيد، بينما نجح في الحفاظ على شباكه في مباراتين، ليتضح مدى تركيز المدرب البرازيلي على إغلاق منافذ الوصول إلى مرماه، وانتظار بصمة أو لمسة قد تصيب المنافس.

ودعم خورفكان العائد تشكيلته برباعي برازيلي، وبأكثر من 10 لاعبين محليين، ما قد يساعده على الصمود وتحقيق حلم البقاء بين الكبار.

حتا - شباب الأهلي

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يحل شباب الأهلي وصيف الموسم الماضي ضيفاً في السادسة و45 دقيقة مساء اليوم على حتا الصاعد، في موقعة يريد من خلالها «الفرسان» أن يخطوا بثبات نحو الفوز حتى لا يتكرر مشهد التعثر الذي عاناه في الأسابيع الأولى من الموسم الماضي.

ويخوض الفريق «الأحمر والأخضر» الامتحان وهو يدرك حاجته إلى الفوز الذي تضعه في صلب التنافس منذ الركلة الأولى مستفيداً من الأوراق الرابحة التي تزخر بها تشكيلته.

وبدل شباب الأهلي رغم الحصول على الثنائية (كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي)، 3 عناصر من مربع اللاعبين الأجانب وحافظ على وجود البرازيلي لوفانور، بينما ضم البرازيلي ليوناردو من الوحدة، والسويسري مارياني والأرجنتيني- الإيطالي فيديريكو.

ويريد الفرسان أن تكون مواجهة حتا أقرب إلى توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى كل المنافسين، بأن الفريق عاقد العزم على تحقيق اللقب الغالي.

ولن يكون حتا لقمة سائغة، واستعد «الإعصار» لخوض غمار عالم الأضواء بحلة فنية يونانية، مع أمل على أن تكون التدعيمات التي قام بها عاملاً مساعداً في تحقيق موقع آمن في جدول الترتيب.

وكان حتا قد تعاقد مع الإسباني كريستيان لوبيز والبرازيليين دانيال أمورا وكلايلتون سانتوس والبرتغالي ريكاردو فالينتي.

وسيعول الفريق العائد على خبرة بعض العناصر في موقعة قد يسعى خلالها المدرب اليوناني إلى إغلاق منافذ الوصول إلى مرماه، أملاً في تحقيق نتيجة يكسب من خلالها أولى النقاط في رحلة الفريق من أجل الوصول إلى بر الأمان.

الجزيرة - الظفرة

يحظى فريق الجزيرة بكل الأضواء حين يخوض في السادسة و45 دقيقة مساء اليوم أولى المواجهات في دوري الخليج العربي أمام ضيفه الظفرة. وستكون المباراة فرصة أمام «فخر العاصمة» من أجل عكس حجم «الميركاتو» الكبير الذي قام به في الصيف، بعدما دعم تشكيلته بالثنائي اللامع عامر عبد الرحمن وعمر عبد الرحمن، ليشكلا مع خلفان مبارك وعلي مبخوت مربع القوة المحلية في تشكيلة الفريق.

وسيحتاج المدرب الهولندي ستريبل إلى إيجاد أفضل توليفة من بين العناصر التي تزخر بها تشكيلته خاصة على المستوى الهجومي، خاصة بعد النتائج المتواضعة التي حققها في مسابقة كأس الخليج العربي، حيث اكتفى بفوز واحد على حساب خورفكان مقابل خسارتين ثقيلتين أمام شباب الأهلي والعين، وإن عانى كثيراً الغيابات التي أثرت بالسلب في الفريق.

وتكمن صعوبة الاختبار أن التشكيل الأساسي اليوم، قد يخوض أول مباراة رسمية أو حتى ودية، خاصة وأن عقد الفريق لم يكتمل لأسباب عدة.

ويأمل الفريق أن يكون وجود علي مبخوت الحل الأمثل لتفعيل الشق الهجومي والتهديفي، خاصة لو قدر للمدرب الزج بالأوراق الرابحة العديدة التي يمتلكها.

ولن يغفل فخر العاصمة، أن المنافس تغلب عليه في ذهاب الموسم الماضي وتعادل معه إياباً، ما يثبت حجم الصلابة التي يمتاز بها.

وسيعتمد المدرب رازوفيتش على قدرات الثنائي البرازيلي جاريدل وجواو بيدرو من أجل استغلال الثغرات في دفاع «فخر العاصمة»

بني ياس - عجمان

ستكون مباراة بني ياس مع عجمان التي يحتضنها الأول في التاسعة والربع مساء اليوم على أرضه في الشامخة، أقرب إلى امتحان قوة بالنسبة للفريقين.

ونجح السماوي في تثبيت أقدامه بين الكبار الموسم الماضي، حين عاد من المظاليم، ليتحول إلى رقم صعب في مواجهة الكبار، خاصة في الشامخة التي لم يخسر فيها سوى مباراة واحدة كانت أمام الشارقة البطل.

وسيظهر الفريق اليوم بقيادة ألمانية، مع تولي العجوز وينفرد شايفر قيادة الفريق السماوي، في ثالث تجربة تدريبية له في ملاعب الإمارات. ويعتمد الفريق على وجوه جديدة، بعدما تخلى عن عدد كبير من المخضرمين، ليراهن مرة أخرى على وجود الهداف الإسباني كوندي ومعه الثلاثي الجديد المكون من البرازيلي لويس أنطونيو والجنوب إفريقي باتوزي والمدافع العملاق ساشا الذي سيقود دفاع السماوي.

ولن يرضى البرتقالي بالتعثر في ضربة بداية الموسم، خاصة وأنه سيحاول البناء على ما تم إنجازه في الموسم الماضي تحت قيادة المدير الفني المصري أيمن الرمادي الذي سيخوض ثالث موسم له على التوالي على رأس الجهاز الفني.

ولم يحافظ البرتقالي بدوره سوى على البرازيلي فاندر، بينما ضم ثلاثياً إفريقياً مكوناً من المالي دومبيا لاعب العين في مونديال الأندية، والغاني واسو والنيجيري مينشا.