

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عبر حسابه في «إنستجرام»، فيديو ظهر فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهو يحتفل بفوز فرسان الإمارات ببطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة، المقامة في مدينة بيزا الإيطالية.

وظهر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وهو يمارس الرماية، سعيداً، وهو يشاهد عبر هاتف سمو الشيخ حمدان بن محمد، لحظات وصول فرسان الإمارات إلى خط النهاية.

وكتب سمو الشيخ حمدان بن محمد تعليقاً على الصورة «فرحتك فرحة وطن».