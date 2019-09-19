بيع حقوق البث الرقمي لدورينا عالمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة المحترفين عن بيع حقوق البث الرقمي لمسابقاتها للمواسم الثلاثة القادمة (2019-2020، 2020-2021 و2021-2022) إلى شريكين جديدين، حيث ستقوم شركة فان سيت (Fanseat) ببث المباريات في قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية، بينما حصلت شركة سبورتس فليك (Sportsflick) على حقوق بث مسابقات الرابطة في أستراليا ونيوزيلندا.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من مساعي الرابطة لزيادة معدل مشاهدة مسابقاتها حول العالم، حيث سيتمكن المشاهدون في أوروبا، أمريكا الشمالية، أستراليا ونيوزيلندا من متابعة بطولات دوري الخليج العربي، كأس الخليج العربي وكأس سوبر الخليج العربي.

وستظهر تصاميم المعلومات على الشاشة في كل المباريات باللغتين العربية والإنجليزية، كما سيتوفر التعليق باللغة الإنجليزية في جميع المباريات لأول مرة في تاريخ دورينا كمبادرة من الرابطة سعياً لإيصال المسابقة لأكبر جمهور من غير الناطقين بالعربية داخل وخارج الدولة.

وكانت الرابطة قد أعلنت عن شراكات لتوزيع محتوى الفيديو رقميا مع منصتي DUGOUT وTikTok، وحصدت مقاطع الفيديو الخاصة بمسابقات الرابطة 2.9 مليون مشاهدة على المنصتين خلال أقل من شهر من إطلاقها.

وتبث شركة فان سيت التي يقع مقرها في العاصمة السويدية استوكهولم، رياضات كرة السلة والهوكي مباشرة وعند الطلب عبر منصتها الرقمية www.fanseat.com، وأصبح دوري الخليج أول بطولة كرة قدم تنضم إلى المنصة.

بدورها تقوم شركة سبورتس فليك الأسترالية ببث رياضة الرجبي والرياضات القتالية بالإضافة إلى كرة القدم إلى المشاهدين في أستراليا ونيوزيلندا عبر موقعها www.Sportsflickglobal.com

وتجري الرابطة حاليا مفاوضات مع شركاء آخرين للبث في بقية أنحاء العالم وسيتم الإعلان عنها قريباً.