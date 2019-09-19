الهلال يقابل السد في نصف النهائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تأهل الهلال السعودي لملاقاة السد القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 في 1 و22 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بعد فوز «الزعيم» في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض على مواطنه اتحاد جدة 3-1 في إياب ربع النهائي، بينما تأهل السد بعد انتصاره على النصر السعودي بمجموع اللقاءين 4-3.

وتقام مباراة الذهاب في نصف النهائي في الدوحة والرد في الرياض، وهذه هي المرة الخامسة التي يبلغ أزرق العاصمة السعودية هذا الدور في إطار بحثه عن تحقيق اللقب الأول في النسخة الجديدة.

بدأ الاتحاد المباراة بأفضل ما يكون عندما تقدم عن طريق المدافع زياد الصحفي في الدقيقة 10، بيد أن الهلال الذي رتب صفوفه شن بعد ذلك هجوماً متواصلاً حتى عادل النتيجة قبل دقيقة من نهاية الفترة الأولى عن طريق البيروفي كاريلو الذي غادر الحارس فواز القرني.

واستهل الهلال الشوط الثاني بهدف ثان عن طريق رأسية لسالم الدوسري «48» بعد عرضية من كاريلو، وأكد الإيطالي جيوفينكو فوز فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 78 عن طريق يسارية لم يتمكن القرني من صدها.

الروماني رازفان مدرب الهلال وصف الفوز والتأهل بالمستحق مبيناً «قدمنا مباراة كبيرة وكنا الأجدر بنتيجتها في النهاية، لقد استطعنا العودة والمضي نحو هدفنا حتى الانتصار».

وأشاد رازفان بهجوم فريقه، وقال «الفرص التي حصلنا عليها تؤكد أننا لعبنا بطريقة هجومية بارعة واللاعبون كانوا في الموعد».

من جانبه، هنأ التشيلي سييرا فريقه بالأداء مبيناً «كانت مباراة كبيرة، فريقي جارى الهلال وحقق التقدم وكان يمكن أن نقتل المباراة لكن الفرص التي سنحت لنا لم تذهب للمرمى الهلالي».

إلى ذلك أصدرت إدارة نادي الاتحاد قراراً بعد المباراة يقضي بإلغاء عقد المحترف التشيلي لويس خيمنيز لعدم قدرته على تقديم نفسه بالصورة المطلوبة على حد وصفها.