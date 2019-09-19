نابولي يُسقط البطل ليفربول في جحيم «سان باولو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح ليفربول الإنجليزي أول بطل يخسر في مستهل حملة الدفاع عن لقبه منذ 1994، وذلك بسقوطه مجدداً في ملعب «سان باولو» الخاص بنابولي الإيطالي وهذه المرة صفر-2، فيما انقذ الحارس الألماني مارك-أندريه تير-شتيغن برشلونة الإسباني من الهزيمة وأهداه التعادل سلباً مع مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني.

في المجموعة الخامسة، حل ليفربول ضيفاً على نابولي في إعادة لدور مجموعات الموسم الماضي حين خسر ذهاباً صفر-1 ثم فاز إياباً بالنتيجة ذاتها وأقصى الفريق الإيطالي بفارق الأهداف بعدما حل ثانياً خلف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخلافاً للموسم الماضي حين كانت المجموعة تضم سان جيرمان، يبدو أن ليفربول ونابولي مرشحان بقوة للحصول على بطاقتي المجموعة الخامسة إلى الدور ثمن النهائي بما أنها تجمعهما بريد بول سالزبورغ النمساوي وغنك البلجيكي اللذين تواجها الثلاثاء وخرج الأول منتصراً بنتيجة كاسحة 6-2 بفضل ثلاثية لابن ال19 عاماً النرويجي إيرلينغ هالاند.

وبخسارته بهدفين في الوقت القاتل للبلجيكي درايس مرتنز من ركلة جزاء في الدقيقة 82، والبديل الإسباني فرناندو يورنتي (90+2)، أصبح ليفربول أول فريق يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بخسارة منذ ميلان الإيطالي حين سقط خارج ملعبه أمام أياكس الهولندي صفر-2 أيضا في 1994.

وبرر المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب الخسارة ب «لحظات من سوء الحظ»، معتبراً أن «ركلة الجزاء غير صحيحة. لم نكن سيئين جداً وكانت مباراة متساوية. كان بإمكاننا التسجيل أكثر من مرة، وهم لعبوا على الهجمات المرتدة ثم جاءت ركلة الجزاء التي غيرت مجريات المباراة».

أما بالنسبة للهدف الثاني، فأقر كلوب: «لم نتلق سابقاً هدفاً بهذه السذاجة».

ودائماً ما يكون ملعب «سان باولو» جحيماً لليفربول إلى درجة أن لاعبيه فشلوا في التسديد بين الخشبات الثلاث ولو لمرة واحدة خلال اللقاء الذي جمعه مع نابولي في ملعبه.

أما في مباراة أول أمس الثلاثاء فقد حصل ليفربول على العديد من الفرص إن كان عبر السنغالي ساديو ماني أو المصري محمد صلاح دون يسجلان.

لكن الكلمة الأخيرة كانت لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي في الوقت القاتل عندما أهدى الإسكتلندي أندرو روبرتسون ركلة جزاء لصاحب الأرض بإسقاطه خوسيه كاييخون داخل المنطقة، فأنبرى لها مرتنز بنجاح (82)، قبل أن يوجه يورنتي الضربة القاضية لليفربول إثر خطأ فادح من الهولندي فيرجيل فان دايك في تمرير الكرة، فوصلت إلى الإسباني الذي أودعها الشباك في الوقت البدل عن ضائع.

المنقذ

Advertisements

وفي المجموعة السادسة، أنقذ تير-شتيغن برشلونة من الخسارة على أرض بوروسيا دورتموند، وساهم في منحه نقطة التعادل السلبي في مباراة شهدت مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الأولى هذا الموسم مع النادي الكاتالوني بعد شفائه من الإصابة.

وصد تير-شتيغن عدة كرات خطيرة لدورتموند، أبرزها ركلة جزاء للقائد ماركو رويس في الشوط الثاني (55)، لتنتهي الجولة الأولى في هذه المجموعة والفرق الأربعة مع نقطة واحدة لكل منها، وذلك بعدما أفلت إنتر ميلان الإيطالي من الخسارة أمام ضيفه سلافيا براغ التشيكي بإدراكه التعادل 1-1 بهدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للبديل نيكولو باريلا الوافد الجديد إلى «نيراتسوري». وجلس نجم برشلونة ميسي على مقاعد البدلاء بعد عودته الأحد إلى التمارين الجماعية إثر غيابه منذ نحو شهر بداعي الإصابة التي أبعدته عن المباريات الأربع التي خاضها فريقه حتى الآن في الليغا.

وقال رويس نجم دورتموند: «أهدرت ركلة جزاء وحصلنا على أربع أو خمس فرص، لو سجلنا واحدة لفزنا. لم نترك لهم المساحات. بالطبع اردنا الفوز وهذا طموحنا. لكن إذا لعبنا كل المباريات بهذه الطريقة لن نواجه مشكلات».

وشهدت الدقيقة 59 دخول ميسي بدلاً من الشاب فاتي في باكورة مشاركاته هذا الموسم مع فريقه الكاتالوني.

سقوط تشيلسي

وفي المجموعة الثامنة، مني تشيلسي بالخسارة أمام ضيفه فالنسيا صفر-1 سجله رودريغو مورينو في الدقيقة 74 من اللقاء الذي فرط فيه النادي اللندني بفرصة إنقاذ نقطة بعدما أهدر ركلة جزاء عبر روس باركلي الذي سدد في العارضة (88). وفي ملعب «يوهان كرويف أرينا»، فاز أياكس الهولندي على ضيفه ليل الفرنسي 3-صفر في مباراة حصلت على هامشها أعمال شغب من جمهور الأخير ما أدى إلى توقيف أكثر من 300 شخص.

وسجل كوينسي بروميس، لاعب الوسط الهجومي القادم من إشبيلية الأسباني (18) والمكسيكي الشاب إدسون ألفاريس (50) والأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو (62) الأهداف.

وفي السابعة، تعادل ليون الفرنسي مع ضيفه زينيت سان بطرسبورج، بعدما أدرك نجمه الهولندي ممفيس ديباي الذي أدرك التعادل من ركلة جزاء (51)، بعد أن افتتح الإيراني سردار أزمون التسجيل للضيوف رغم الإصابة التي أجبرته بعد ذلك على ترك المباراة (41).

وسقط بنفيكا البرتغالي على أرضه ضد لايبزيغ الألماني بهدف للسويسري هاريس سيفيروفيتش (84)، مقابل ثنائية لتيمو فيرنر (69 و78).