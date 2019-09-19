شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات في الدوري العراقي اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي تتواصل عصر اليوم منافسات الجولة الأولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات.

يلتقي فريق أربيل مع ضيفه فريق نفط الجنوب، بينما يلتقي فريق الزوراء مع ضيفه فريق السماوة على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.

كما يلتقي فريق الميناء مع ضيفه فريق زاخو في محافظة البصرة.

من جانب آخر، تعرض لاعب المنتخب العراقي الأول وفريق الشرطة لكرة القدم ضرغام إسماعيل إلى إصابة ستبعده عشرة أيام عن الملاعب.

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