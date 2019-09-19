هزاع بن زايد: نبارك لمحمد بن راشد رفع اسم الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توسكانا: علي الظاهري



هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة فوز فرسان الإمارات ببطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة، المقامة في مدينة بيزا الإيطالية.

وكتب سموه عبر حسابه في «تويتر»: «نبارك للشيخ محمد بن راشد تصدر فريق الإمارات المراكز الأولى في بطولة القدرة العالمية للفرسان الشباب والناشئين في إيطاليا، محافظين في ذلك على اللقب رافعين عالياً اسم الدولة ومرسخين حضورها في المحافل الدولية والبطولات العالمية المهمة».

توج فرسان الإمارات ببطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة، واحتفظوا بلقب المونديال في فئتي «الفرق» و«الفردي» في السباق الذي أقيم في مدينة بيزا الإيطالية بإقليم توسكانا، يوم أمس، لمسافة 120 كلم، ليضيفوا إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات؛ بعد تفوقهم على نخبة الفرسان المشاركين من 35 دولة، ودخل الفارس سعيد المهيري التاريخ من أوسع أبوابه؛ بعد أن توج بالميدالية الذهبية في فئة الفردي في النسخة الثانية على التوالي.

وحصد منتخب الإمارات الميدالية الذهبية والعلامة الكاملة في فئة الفرق، بعد أن تمكن الفريق المكون من البطل سعيد سالم عتيق المهيري، وشاهين يحيى المزروعي «الوصيف» وسيف أحمد المزروعي صاحب المركز الثالث من تحقيق أفضل زمن بلغ 14.18.45 ساعة للفرسان الثلاثة في السباق الذي أقيم برعاية مؤسسة ميدان و«عزيزي» للتطوير العقاري تحت إشراف الاتحاد الدولي، وحل في المركز الثاني منتخب إسبانيا، فيما احتل المركز الثالث المنتخب الإيطالي.

ونال سعيد المهيري المركز الأول على صهوة الجواد «بينغو دي لا تاور» لإسطبلات تحت إشراف المدرب محمد السبوسي؛ بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 4.46.14 ساعة، تلاه في المركز الثاني الفارس شاهين المزروعي على صهوة الفرس «كيشان دايلاس» مسجلاً زمناً قدره 4.46.15 ساعة، وحل الفارس سيف المزروعي ثالثاً على صهوة الجواد «بيرزان»، وأحرز الفارس فارس المنصوري المركز الرابع على صهوة «شوف العجب» تلاه في المركز الخامس الفارس سيف بالجافلة على صهوة الفرس «هالة».

وأكد المدرب إسماعيل محمد، أن دعم واهتمام «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، قادت إلى هذه الإنجازات والريادة العالمية التي ترجمها الفوز أخيراً بلقب مونديال الشباب والناشئين.

وأبدى إسماعيل محمد ارتياحه بالأداء والنتائج التي حققها إسطبل M.R.M

في الموسم الأوروبي، مشيداً بأداء الخيول المتواجدة في الإسطبل مما يؤكد جاهزيتها للموسم المحلي الجديد. وأعرب غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية الإماراتي، عن فخره وسعادته بفوز فرسان الإمارات بلقب بطولة العالم للشباب والناشئين، وأشار إلى أن الأعداد الكبيرة المشاركة في مهرجان سموه تعد ثمرة للدعم والاهتمام الكبير من سموه لهذه الرياضة العريقة، خاصة وأن المهرجان يتميز بالتنظيم على مستوى عالٍ إلى جانب المنافسة القوية؛ باعتباره يستقطب العديد من المدربين والملاك إلى جانب الفرسان مما عزز من مكانة الحدث عالمياً.

وأهدى البطل سعيد المهيري الإنجاز واللقب إلى قيادة الدولة الرشيدة، وشعب الإمارات كافة، وقال: «فخور باللقب العالمي، الذي يعد حافزاً لتحقيق المزيد من الإنجازات والألقاب، خاصة وأنني قادر على المشاركة في السنوات الثلاث المقبلة»، مبدياً رضاه عن النتائج التي حققها أخيراً سواء في الموسم المحلي أو المشاركات الخارجية؛ ومنها: الفوز بالمركز الأول في سباق شانتيه بفرنسا، واعتلاء منصات التتويج في اوستن بارك بإنجلترا.

وتتواصل الإثارة في ميدان سان روسور، اليوم، عبر «مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة» الذي ينطلق في الساعة 6:30 صباحاً اليوم (8:30 بتوقيت الإمارات)، ويشهد المهرجان مشاركة أكثر من 250 فارساً وفارسة من 34 دولة.