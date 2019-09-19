الظفرة.. طموحات بلا حدود في الموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

يدخل الفريق الأول لكرة القدم في نادي الظفرة منافسات «دوري الخليج العربي» وبقية الاستحقاقات في الموسم بطموحات وآمال في الظهور بشكل مميز، ويسعى إلى حجز موقع جيد في الترتيب العام لمنافسة الدوري، عطفاً على الاستعدادات الكبيرة للموسم والتعاقدات على مستوى المحليين والأجانب التي حرصت إدارة النادي على حسمها مبكراً، وفقاً لرؤية فنية من قبل اللجنة الفنية والجهاز الفني للفريق، ونظراً لما قدمه الفارس الظفراوي في المواسم الأخيرة؛ حيث حل الفريق في المركز العاشر في الموسم الماضي، كما خاض نهائي «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» لأول مرة في تاريخه، وقدم مستوى مميزاً في المباراة النهائية أمام شباب الأهلي، الذي نال اللقب الغالي.

ويسود أروقة النادي وجماهيره التفاؤل الكبير بتحقيق نتائج ومراكز أفضل في النسخة الحالية من الدوري، وتحقيق لقب؛ من خلال خوضه مسابقة «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» و«كأس الخليج العربي».

ويدعم حظوظ الفريق الظفراوي؛ الاستقرار الفني باستمرار الجهاز الفني بقيادة الصربي فوك رازوفيتش، والتعاقدات المميزة التي سدت حاجة الفريق في عدد من المراكز إلى جانب الدعم الكبير من إدارة النادي وشركة كرة القدم.

رباعي جديد

ويذكر أن الظفرة تعاقد مع الرباعي الأجنبي؛ وهم: البرازيلي جواو بيدرو القادم من نادي الفتح السعودي، والهولندي مايكل روشيوفيل لاعب نادي إن آي سي بريدا الهولندي، والبرازيلي دييجو جارديل، ومحلياً ضم مسعود سليمان القادم من نادي النصر، ومحمد سيف راشد المنضم من نادي الوحدة، وفهد خلفان من نادي الإمارات، إضافة إلى راشد مهير الكتبي والمنتهية إعارته من نادي العين، والذي وقع عقداً مع النادي لمدة موسمين.

تحضيرات الموسم

Advertisements

وأدى الظفرة 8 مباريات تنوعت بين مباريات رسمية وتحضيرية خلال الفترة الماضية، أظهرت حجم المجهود الإداري والفني المبذول؛ من أجل ظهور فارس الظفرة بشكل قوي ومبهر في الموسم الجديد؛ حيث خاض 5 مباريات في المعسكر الخارجي،ولعب في كأس الخليج العربي.

طموحات مشروعة

أكد خليفة الطنيجي رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، أن أهداف فارس الظفرة في دوري الخليج العربي تتركز على حصول الفريق على موقع جيد في الوسط المتقدم في الموسم الحالي، مشيراً إلى أن الفريق الظفراوي سوف يسعى بكل جدية للمنافسة على إحدى بطولتي «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» أو «كأس الخليج العربي»، وهما بطولتان متاحتان لجميع الأندية ونظامهما يسمح بالوصول إلى مراكز متقدمة بمجهود وتكتيك أقل.

وقال الطنيجي: سنعمل على تحقيق طموحات «الفارس»؛ عبر المثابرة طوال الموسم بعد أن تم دعم الفريق بعدد من الصفقات على مستوى المحليين والأجانب والتي أعتقد أنها ستعالج مشاكل الفريق التي كانت خلال الموسم الماضي.

وعن رؤيته للمنافسة في الدوري يتوقع الطنيجي أن يرتفع مستوى المنافسة بشكل عام في الموسم الحالي بشكل عام، وأن تتسع دائرة المنافسة على اللقب لتشمل أندية شباب الأهلي والجزيرة والوحدة والعين طبعاً، إضافة إلى حامل اللقب (الشارقة).

وأضاف: ستشكل تعاقدات الأندية خاصة مع فئات أبناء المواطنات والمقيمين ومواليد الدولة دفعة كبيرة للأندية بالنظر إلى ما تم إنجازه من تعاقدات حتى الآن، إضافة إلى الاستعدادات الكبيرة لجميع الأندية مما يؤكد أن هناك موسماً صعباً على جميع الأندية.

وأوضح رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، أن المستوى الذي ظهر به أجانب الفريق حتى الآن في المعسكر والمباريات التي خاضها الفريق في مسابقة كأس الخليج العربي يعد مرضياً ويتوقع أن يقدم الرباعي الأجنبي الإضافة المنتظرة منه بالانسجام مع منظومة الفريق ككل في ظل وجود مدرب قدير يعرف كيفية توظيف الخيارات الموجودة.

رؤية استراتيجية

وكشف الطنيجي أن النادي يعمل حالياً على استقطاب لاعبين محليين بحسب حاجة الفريق ورؤية الجهاز الفني، مبيناً أن أي لاعب لا يشكل إضافة للفريق لن يسعى النادي إلى ضمه والعكس تماماً وأن اللجنة الفنية تسعى إلى معالجة أي نقص يبدو للجهاز الفني. وأضاف: لدينا أكثر من لاعب لضمه في فئة المقيمين بعد أن ضمن الجهاز الفني على العُماني عمران الجساسي كخيار أول في فئة المقيمين.

أما بالنسبة لتحدي الحضور الجماهيري في الموسم الجديد فقال: يمثل الجمهور أهمية كبرى كما يعد تحدياً حقيقياً ليس لنادينا فحسب؛ بل لجميع الأندية وكذلك لرابطة المحترفين؛ حيث يطمح الجميع إلى زيادة عدد الحضور الجماهيري خلال هذا الموسم. أضاف: نحن من جانبنا نتابع مع الأقسام المعنية بالنادي لوضع خطة طموحة تستقطب جماهير النادي وتحثهم على حضور المباريات من داخل الملعب ونتوقع أن يرتفع مستوى الحضور خلال هذا الموسم.