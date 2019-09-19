محمد بن سعود يستقبل وفد نادي التعاون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، صباح أمس في الديوان الأميري، وفد نادي التعاون الثقافي الرياضي برئاسة عبدالله حسن حماد الشحي رئيس مجلس إدارة النادي.

حضر اللقاء الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي.

واطلع سمو ولي عهد رأس الخيمة خلال اللقاء على برامج وخطط وأنشطة النادي خلال المرحلة القادمة من الموسم الرياضي، مثنياً سموه على الجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء النادي من أجل الارتقاء بالنادي في الساحة الرياضية والثقافية والاجتماعية بما يسهم ويعزز الحركة الرياضية والشبابية في النادي داعياً سموه رئيس وأعضاء المجلس إلى الاهتمام بأبناء النادي، وذلك ببذل المزيد من الجهد والعطاء بكل إخلاص لخدمة أبناء المنطقة.

وقام عبدالله حسن حماد الشحي رئيس مجلس إدارة النادي بإهداء سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي جائزة الفريق المثالي لكرة القدم الذي حققها الفريق الأول لكرة القدم على مستوى أندية الدرجة الأولى للموسم 2018-2019.

وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة مجلس إدارة ومنتسبي النادي على ما حققه الفريق الأول لكرة القدم من إنجاز بحصوله على الفريق المثالي إلى جانب ما يحققه شباب النادي من إنجارات مختلفة في كافة الألعاب.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس نادي التعاون الرياضي الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهده للرياضة والرياضيين في الإمارة عامة ولنادي التعاون خاصة مما ساهم بشكل كبير في تطوير مختلف الجوانب الثقافية والرياضية، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات كان نتاج العمل بروح الفريق الواحد بين الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين في النادي والمتابعة من قبل أعضاء مجلس الإدارة.