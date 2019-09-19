اللاعبون يحثون على الالتزام بقواعد المرور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



بدأت شرطة أبوظبي في بث فيديوهات توعوية للاعبي أندية الدولة، لتقديم النصائح للجمهور، وحثهم على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، وذلك ضمن حملة درب السلامة .

وأكد الرائد ناصر عبدالله الساعدي، رئيس قسم الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، أنه تم التنسيق مع الأندية بخصوص تعزيز التوعية المرورية للمجتمع مع مشاهير لاعبي كرة القدم لدى الجمهور الرياضي.

وأوضح أن الحملة، تهدف إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية للسائقين والمشاة ، ضمن خطة أبوظبي الاستراتيجية للسلامة المرورية والأولوية الاستراتيجية في جعل الطرق أكثر أماناً وتركز على توعية السائقين وتثقيفهم بالسلوكيات الإيجابية الواجب اتباعها والسلوكيات الخاطئة التي يجب تجنبها.

وذكر أن الحملة تتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات والمحاضرات والبرامج.